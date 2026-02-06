Από τη χλιδή, στην πορτοκαλί στολή: Βίντεο από την καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή, στα νέα αρχεία Επστάιν

Απόσπασμα της ζωής της Μάξγουελ στο κέντρο που κρατείται ο Μαδούρο, περιλαμβάνεται στη νέα παρτίδα αρχείων που αφορούν τον Επστάιν - Τι της έγραφε η Μελάνια Τραμπ σε email που της είχε στείλει το 2002