Από τη χλιδή, στην πορτοκαλί στολή: Βίντεο από την καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή, στα νέα αρχεία Επστάιν
Από τη χλιδή, στην πορτοκαλί στολή: Βίντεο από την καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή, στα νέα αρχεία Επστάιν
Απόσπασμα της ζωής της Μάξγουελ στο κέντρο που κρατείται ο Μαδούρο, περιλαμβάνεται στη νέα παρτίδα αρχείων που αφορούν τον Επστάιν - Τι της έγραφε η Μελάνια Τραμπ σε email που της είχε στείλει το 2002
Νέα πλάνα που ήρθαν στο φως μέσα από την τελευταία μεγάλη «παρτίδα» αρχείων της υπόθεσης Επστάιν προσφέρουν μια σπάνια εικόνα από την καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ κατά την περίοδο της κράτησής της στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Μπρούκλιν.
Ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνεται και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, τραβηγμένο την 1η Ιουλίου 2020, λίγο πριν τις 14:00.
Στο υλικό, η 63χρονη τότε Μάξγουελ φαίνεται να καθαρίζει κάτι στον νεροχύτη δίπλα στο κρεβάτι της. Στη συνέχεια επιστρέφει στο άστρωτο κρεβάτι, προσπαθεί να το τακτοποιήσει πρόχειρα και διπλώνει μια εφεδρική πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου. Αφού δείχνει ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, ξαπλώνει ανάσκελα και επιστρέφει στην ανάγνωση ενός βιβλίου.
Δείτε το βίντεο
Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ζωή που είχε προηγουμένως η Βρετανίδα, απόφοιτη της Οξφόρδης. Πριν από την καταδίκη της σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν, η Μάξγουελ είχε απεριόριστη πρόσβαση στην έπαυλη του χρηματιστή στη Φλόριντα, στο ιδιωτικό του νησί, στο προσωπικό του τζετ, αλλά και στο δικό της καταφύγιο εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιου Χάμσαϊρ.
Στο κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, ωστόσο, της παρασχέθηκαν οι ίδιες ακριβώς συνθήκες με όλους τους υπόλοιπους κρατούμενους – ανάμεσά τους και άλλα προβεβλημένα πρόσωπα που φέρονται να κρατούνται στην ίδια φυλακή, όπως ο Λουίτζι Μαντζιόνε και ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Οι παροχές περιορίζονταν στα απολύτως βασικά: πορτοκαλί στολές, λεπτό στρώμα, εγκεκριμένα βιβλία ή θρησκευτικά αντικείμενα, χωρίς προσωπικά είδη.
Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε στο Camp Bryan, φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας, γνωστή ανεπίσημα ως «Club Fed». Η μεταγωγή ακολούθησε πολύωρες συναντήσεις – συνολικής διάρκειας εννέα ωρών σε δύο ημέρες – με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, στο πλαίσιο συζητήσεων για την προσωπική της σχέση με τον νεκρό πλέον παιδεραστή.
Σε ιδιωτική αλληλογραφία, η καταδικασμένη διακινητής ανηλίκων φέρεται να σχολίαζε με τις νέες συνθήκες κράτησης, λέγοντας σε συγγενικό της πρόσωπο: «Νιώθω σαν να έχω πέσει μέσα από τον καθρέφτη της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».
Η επικοινωνία με τη Μελάνια
Στους νέους φακέλους περιλαμβάνονται επίσης η φωτογραφία σύλληψής της από τον Ιούλιο του 2020, καθώς και μια σύντομη ανταλλαγή email με την Μελάνια Τραμπ, με τη νυν Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να της ζητά να της τηλεφωνήσει όταν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, καθώς «δεν μπορώ να περιμένω να κατέβω κάτω» (προφανώς στη βίλα του Επστάιν στο Παλμ Μπιτς.
Ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνεται και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, τραβηγμένο την 1η Ιουλίου 2020, λίγο πριν τις 14:00.
Στο υλικό, η 63χρονη τότε Μάξγουελ φαίνεται να καθαρίζει κάτι στον νεροχύτη δίπλα στο κρεβάτι της. Στη συνέχεια επιστρέφει στο άστρωτο κρεβάτι, προσπαθεί να το τακτοποιήσει πρόχειρα και διπλώνει μια εφεδρική πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου. Αφού δείχνει ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, ξαπλώνει ανάσκελα και επιστρέφει στην ανάγνωση ενός βιβλίου.
Δείτε το βίντεο
Ghislaine Maxwell's mundane life inside a prison cell is seen in ten hours of footage in the latest release of documents from the U.S. investigation of Jeffrey Epstein.— The Independent (@Independent) February 6, 2026
The British socialite and long-time associate of Epstein was convicted by a federal grand jury in 2021 on five… pic.twitter.com/sBuNLdFgVG
Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ζωή που είχε προηγουμένως η Βρετανίδα, απόφοιτη της Οξφόρδης. Πριν από την καταδίκη της σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν, η Μάξγουελ είχε απεριόριστη πρόσβαση στην έπαυλη του χρηματιστή στη Φλόριντα, στο ιδιωτικό του νησί, στο προσωπικό του τζετ, αλλά και στο δικό της καταφύγιο εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιου Χάμσαϊρ.
Στο κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, ωστόσο, της παρασχέθηκαν οι ίδιες ακριβώς συνθήκες με όλους τους υπόλοιπους κρατούμενους – ανάμεσά τους και άλλα προβεβλημένα πρόσωπα που φέρονται να κρατούνται στην ίδια φυλακή, όπως ο Λουίτζι Μαντζιόνε και ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Οι παροχές περιορίζονταν στα απολύτως βασικά: πορτοκαλί στολές, λεπτό στρώμα, εγκεκριμένα βιβλία ή θρησκευτικά αντικείμενα, χωρίς προσωπικά είδη.
Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε στο Camp Bryan, φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας, γνωστή ανεπίσημα ως «Club Fed». Η μεταγωγή ακολούθησε πολύωρες συναντήσεις – συνολικής διάρκειας εννέα ωρών σε δύο ημέρες – με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, στο πλαίσιο συζητήσεων για την προσωπική της σχέση με τον νεκρό πλέον παιδεραστή.
Σε ιδιωτική αλληλογραφία, η καταδικασμένη διακινητής ανηλίκων φέρεται να σχολίαζε με τις νέες συνθήκες κράτησης, λέγοντας σε συγγενικό της πρόσωπο: «Νιώθω σαν να έχω πέσει μέσα από τον καθρέφτη της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».
Η επικοινωνία με τη Μελάνια
Στους νέους φακέλους περιλαμβάνονται επίσης η φωτογραφία σύλληψής της από τον Ιούλιο του 2020, καθώς και μια σύντομη ανταλλαγή email με την Μελάνια Τραμπ, με τη νυν Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να της ζητά να της τηλεφωνήσει όταν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, καθώς «δεν μπορώ να περιμένω να κατέβω κάτω» (προφανώς στη βίλα του Επστάιν στο Παλμ Μπιτς.
Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία προσέλκυσης ανηλίκου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, μεταφορά ανηλίκου για παράνομες σεξουαλικές πράξεις και συνωμοσία για sex trafficking ανηλίκων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα