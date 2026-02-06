Αγωνία για τη μητέρα παρουσιάστριας του NBC: Έκκληση για επικοινωνία με τους απαγωγείς
Οι Aρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, προσφέροντας αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη
Νέα έκκληση για αποδείξεις ότι η μητέρα τους παραμένει στη ζωή απηύθυνε η οικογένεια της γνωστής παρουσιάστριας ειδήσεων στις ΗΠΑ Σαβάνα Γκάθρι, μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Ο αδελφός της παρουσιάστριας, Κάμρον Γκάθρι, δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ότι η οικογένεια δεν έχει λάβει καμία επικοινωνία σχετικά με την τύχη της μητέρας τους, καθώς παρήλθε η πρώτη προθεσμία που φερόταν να τίθεται σε επιστολή λύτρων. «Πρέπει να ξέρουμε ότι έχετε τη μητέρα μας. Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Νάνσι Γκάθρι εκτιμάται ότι απήχθη από το σπίτι της στο Τούσον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Aρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, προσφέροντας αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη.
Στο ίδιο μήνυμα, ο Κάμρον Γκάθρι τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία άμεση επικοινωνία με την οικογένεια και ζήτησε από τους δράστες να βρουν τρόπο επικοινωνίας, ώστε να υπάρξει πρόοδος στην υπόθεση.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Πέμπτη, ειδικός πράκτορας του FBI, Χάιθ Τζάνκι, δήλωσε ότι εξετάζεται επιστολή που φέρεται να αφορά λύτρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο έγγραφο αναφερόταν προθεσμία πληρωμής έως τις 17:00 της Πέμπτης, χωρίς να διευκρινίζεται η ζώνη ώρας, καθώς και δεύτερη προθεσμία για τη Δευτέρα. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το τι απειλείται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Την ίδια ημέρα έγινε γνωστό ότι οι Αρχές προχώρησαν σε σύλληψη ατόμου που φέρεται να είχε αποστείλει ψευδή επιστολή λύτρων.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Σαβάνα Γκάθρι είχε απευθύνει δημόσια έκκληση με βίντεο, μαζί με τα αδέλφια της. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC News απευθύνθηκε άμεσα σε όποιον ενδεχομένως κρατά τη μητέρα τους, ζητώντας ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι είναι ζωντανή.
Οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να επικοινωνεί με το γραφείο του σερίφη για οποιαδήποτε πληροφορία, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε στοιχείο θα εξεταστεί και προειδοποιώντας για την αποφυγή διάδοσης παραπληροφόρησης.
