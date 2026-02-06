Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή $50.000 για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου στις ΗΠΑ

Οι έρευνες για την 84χρονη μητέρα της δημοσιογράφου του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, συνεχίζονται για έκτη μέρα - Δίωξη σε απατεώνα που ζητούσε λύτρα μέσω bitcoin



Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, με τις ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ να ανακοινώνουν αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.



Όπως δήλωσε την Πέμπτη ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, σε συνέντευξη Τύπου στην Αριζόνα, «αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται ακόμη κάπου εκεί έξω». Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ανώτατα στελέχη του Federal Bureau of Investigation (FBI) στην Αριζόνα, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να συνδράμουν στις έρευνες.



Νάνσι Γκάθρι στο Τούσον, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κάμερα του κουδουνιού είχε αποσυνδεθεί λίγο μετά τη 1:45 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το αίμα ανήκε στην ίδια. Μέχρι στιγμής, η έρευνα δεν έχει οδηγήσει σε κάποιον ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος.



Ο επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Φοίνιξ, Χάιθ Τζάνκι, ανακοίνωσε την αμοιβή των 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.



Την Τετάρτη, η Σαβάνα Γκάθρι ανήρτησε συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, αναφερόμενη σε δημοσιεύματα για επιστολή λύτρων. «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όμως ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε».



Σε δεύτερη ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης, ο αδελφός της, Κάμρον Γκάθρι, απηύθυνε έκκληση σε όποιον ενδέχεται να κρατά τη μητέρα τους. «Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς», ανέφερε. «Δεν έχουμε λάβει καμία άμεση επικοινωνία».



Τόνισε ακόμη ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την καταβολή λύτρων ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια, προειδοποιώντας παράλληλα για «απατεώνες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να κερδοσκοπήσουν από αυτή την κατάσταση». Όπως ανέφερε, οι αρχές προχώρησαν ήδη σε μία σύλληψη που σχετίζεται με ψευδή απαίτηση λύτρων.



Δίωξη σε απατεώνα που ζητούσε λύτρα



Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, εισαγγελείς στην Αριζόνα άσκησαν την Πέμπτη δίωξη σε άνδρα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να αποσπάσει λύτρα από την οικογένεια Γκάθρι. Σε ποινική καταγγελία αναφέρεται ότι ο Ντέρικ Καλελά έστειλε μηνύματα σε δύο μέλη της οικογένειας την Τετάρτη, λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο της Σαβάνα Γκάθρι, γράφοντας: «Πήρατε τα bitcoin, περιμένουμε από τη δική μας πλευρά για τη συναλλαγή».



Οι ερευνητές εντόπισαν τα μηνύματα στον Καλελά, ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε την ειδησεογραφική κάλυψη της υπόθεσης και παραδέχθηκε ότι έστειλε τα μηνύματα για να δει αν θα υπάρξει ανταπόκριση. Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας, τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν έχουν συνδεθεί με άλλη απαίτηση λύτρων που έλαβε τηλεοπτικός σταθμός του Τούσον τη Δευτέρα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας καταγγελιών, στην οποία περιλαμβανόταν διεύθυνση ψηφιακού πορτοφολιού bitcoin.



Αγνοούμενη από την Κυριακή



Η Νάνσι Γκάθρι δηλώθηκε αγνοούμενη την Κυριακή και εθεάθη για τελευταία φορά το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι της. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι στο σημείο υπήρχαν ενδείξεις πως απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή της, σε πιθανή υπόθεση απαγωγής.



Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση και δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σαβάνα Γκάθρι. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε την Πέμπτη ότι το FBI θα ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα των πολιτειακών και τοπικών αρχών στην Αριζόνα. «Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με τη Σαβάνα και ολόκληρη την οικογένειά της καθώς αναζητούν τη μητέρα τους», δήλωσε.



Το FBI γνωστοποίησε ότι ο διευθυντής του, Κας Πατέλ, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και πρόκειται να ταξιδέψει στην Αριζόνα για προγραμματισμένη υποχρέωση που δεν σχετίζεται με την υπόθεση. Παράλληλα, εκτός από πράκτορες και αναλυτές, αναπτύχθηκαν και στελέχη της ομάδας διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών του FBI, που παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε υποθέσεις απαγωγών.



«Σε όποιον μπορεί να εμπλέκεται, κάντε το σωστό», δήλωσε ο Τζάνκι. «Πρόκειται για μια 84χρονη. Έχετε ακόμη τον χρόνο να πράξετε σωστά πριν αυτή η κατάσταση εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο για εσάς. Παρακαλώ, επιστρέψτε τη Νάνσι στο σπίτι της».