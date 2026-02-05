Απήγαγαν τη μητέρα διάσημης δημοσιογράφου στις ΗΠΑ: Το δραματικό μήνυμα «Μαμά μείνε δυνατή» και τα λύτρα σε bitcoin

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι, μητέρα της δημοσιογράφου του NBC Σαμάνθα Γκάθρι, έχει εξαφανιστεί από το βράδυ του Σαββάτου





Αν και έχουν περάσει τέσσερις ημέρες, οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση δεν έχουν καταλήξει σε κάποιον ύποπτο με τις έρευνες να έχουν στραφεί σε γνωστά στην οικογένεια άτομα.







«Πρέπει να μάθουμε, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε. Θέλουμε να σας ακούσουμε και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Σε παρακαλούμε, επικοινώνησε μαζί μας» είπε η Γκάθρι η οποία παρουσιάζει την εκπομπή Today στο



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.



Σύμφωνα με το ΤΜΖ, υπάρχει μια επιστολή για λύτρα εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin για να επιστραφεί η 84χρονη. Το γράμμα φέρεται, επίσης, να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το σπίτι της ηλικιωμένης στο οποίο βρέθηκαν σταγόνες αίματος και σημάδια παραβίασης.



«Μαμά, αν μας ακούς, είσαι μια δυνατή γυναίκα. Είσαι η πολύτιμη κόρη του Θεού, Νάνσι. Πιστεύουμε και ξέρουμε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είναι μαζί σου. Όλοι σε ψάχνουν, μαμά. Παντού. Δεν θα ησυχάσουμε. Τα παιδιά σου δεν θα ησυχάσουν μέχρι να ξαναβρεθούμε» συνέχισε κλαίγοντας η δημοσιογράφος με την αδελφή της να λέει «μαμά, μαμά, αν μας ακούς, σε χρειαζόμαστε να γυρίσεις σπίτι. Μας λείπεις».



«Σ' αγαπάμε μαμά, μείνε δυνατή, έλα σπίτι» είπε από την πλευρά του ο αδελφός τους, Κάμερον.



Όπως εξήγησε η Σαβάνα Γκάθρι, η μητέρα τους έχει καρδιακό πρόβλημα για το οποίο λαμβάνει καθημερινά φάρμακα, με τον βηματοδότη της να έχει σταματήσει να συγχρονίζεται με τις συσκευές Apple της το πρωί της Κυριακής.



Ωστόσο, η οικογένεια διατηρεί την ελπίδα ότι η Νάνσι Γκάθρι είναι ακόμα ζωντανή: «Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για τις προσευχές για την αγαπημένη μας μαμά, τη Νάνσι. Τις νιώθουμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι και εκείνη τις νιώθει».