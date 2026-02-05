Έμφραγμα έπαθε ο πατέρας του ελεγκτή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο τρένο, δεν θέλει προξενική συνδρομή ο Έλληνας δράστης
Οι γερμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το άγριο περιστατικό - Δύο παιδιά είχε το θύμα
Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την άγρια δολοφονία του ελεγκτή τρένου στη Γερμανία, από 26χρονο που ισχυρίζεται ότι είναι Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο.
Οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική πρεσβεία για τον 26χρονο. Πληροφορίες τον θέλουν να μην έχει ζητήσει κάποια αρωγή από τις ελληνικές προξενικές Αρχές.
Ο δράστης ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το θύμα, τον 36χρονο Σερκάν Κ. , Γερμανό τουρκικής καταγωγής και μονογονέα με δύο παιδιά 11 και 13 ετών.
Η Bild ανέφερε ότι ο πατέρας του 36χρονου ελεγκτή έπαθε ήπια καρδιακή προσβολή μετά τον χαμό του γιου του. Νοσηλεύτηκε και ήδη έχει πάρει εξιτήριο.
Το επεισόδιο συνέβη τη Δευτέρα (2/2) στο Λάντστουλ στη Βόρεια Ρηνανία – Παλατινάτο, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του περιφερειακού τρένου από τον σταθμό.
Ο Σερκάν Κ. πραγματοποιούσε έλεγχο στα εισιτήρια, αλλά ο 26χρονος δεν είχε εισιτήριο, οπότε ο ελεγκτής τού ζήτησε να κατέβει από το τρένο. Αυτός επιτέθηκε και τον ξυλοκόπησε προκαλώντας σοβαρά τραύματα.
Η Bild αναφέρει ότι ο άνδρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον ελεγκτή μακριά και φέρεται να τον απείλησε σηκώνοντας τη γροθιά του. Ο ελεγκτής αρχικά προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση, όταν όμως του ζήτησε να κατέβει από το τρένο, ο 26χρονος, σύμφωνα με μάρτυρες, άρχισε να τον χτυπάει ανελέητα με επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι.
Η αστυνομία έφτασε περίπου 10 λεπτά μετά την επίθεση. Οι αστυνομικοί άρχισαν αμέσως να κάνουν ανάνηψη στον οδηγό, ενώ 10 λεπτά αργότερα έφτασαν και διασώστες που ανέλαβαν τη φροντίδα του.
Ο ελεγκτής διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία όπου υπέκυψε στα τραύματά του χθες Τετάρτη.
Το Focus αναφέρει ότι ο ύποπτος δεν ήταν γνωστός στην αστυνομία. Δηλώνει Έλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στη Bild ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας πολίτης χωρίς κατοικία στη Γερμανία.
Την Τρίτη είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, η οποία μετά τον θάνατο του ελεγκτή αναμένεται να αλλάξει σε ανθρωποκτονία. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα είναι σε εξέλιξη και αξιολογούνται οι μαρτυρίες και το βιντεοσκοπημένο υλικό.
