Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκοπήθηκε από 26χρονο Έλληνα, ήταν πατέρας 2 παιδιών
Ο Έλληνας δεν είχε εισιτήριο και όταν ο 36χρονος του ζήτησε να κατέβει από το τρένο, άρχισε να τον χτυπάει στο κεφάλι - Η υπόθεση ερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε εθνικό πένθος οι σιδηροδρομικοί στη Γερμανία
Στη σύλληψη ενός 26χρονου Έλληνα προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές για τον θάνατο 36χρονου ελεγκτή τρένων, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε τρένο στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στο Λάντστουλ, προκαλώντας σοκ και κύμα θλίψης σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στην περιοχή του Λάντστουλ, κοντά στο Κάιζερσλαουτερν, όταν ο 36χρονος ελεγκτής τουρκικής καταγωγής, ο Σερκάν Κ., ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους. Ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.
Την ώρα που το τρένο ξεκινούσε, ο 26χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.
Όπως διευκρινίστηκε, ο δράστης χρησιμοποίησε μόνο τα χέρια του, χωρίς μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.
Μετά την απολογία του ενώπιον δικαστικού λειτουργού, κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του τρένου.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, δήλωσε «σοκαρισμένη και βαθιά λυπημένη», τονίζοντας: «Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Σήμερα είναι μια σκοτεινή ημέρα για τους εργαζομένους στους σιδηροδρόμους σε ολόκληρη τη χώρα».
Συγγενείς και φίλοι τον περιέγραψαν ως έναν ήρεμο, ευγενικό και πρόθυμο άνθρωπο, με έντονη κοινωνική δράση. Μάλιστα, στα τελευταία του γενέθλια είχε ζητήσει αντί για δώρα να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη της αντικαρκινικής βοήθειας.
Θάνατος από εγκεφαλική αιμορραγίαΟ ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 24 ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, που ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Ζάαρμπρυκεν, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι που δέχθηκε.
Ποιος είναι ο συλληφθείςΟι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο 26χρονος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς μόνιμη δηλωμένη κατοικία στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, διαμένει στο Λουξεμβούργο, ενώ δεν προκύπτουν προηγούμενες καταδίκες ή αστυνομικά αρχεία σε βάρος του στη Γερμανία.
Πένθος στους σιδηροδρομικούςΟ θάνατος του 36χρονου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους εργαζομένους των σιδηροδρόμων σε ολόκληρη τη Γερμανία. Την Τετάρτη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μετά από κάλεσμα του συνδικάτου EVG.
Πατέρας δύο παιδιών και κοινωνικά ενεργόςΟ Σερκάν Κ. εργαζόταν εδώ και 15 χρόνια στη Deutsche Bahn και ζούσε στο Λούντβιχσχαφεν. Ήταν μονογονέας και πατέρας δύο αγοριών, ηλικίας 11 και 13 ετών. Όπως έγινε γνωστό, τα παιδιά του βρέθηκαν στο πλευρό του στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες, παρακολουθώντας τον πατέρα τους να μην επανέρχεται από το κώμα.
Μετά το τραγικό περιστατικό, η σιδηροδρομική οικογένεια της Γερμανίας ζητά άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων. «Σήμερα η σιδηροδρομική οικογένεια παγώνει», ανέφερε εκπρόσωπος της EVG, τονίζοντας ότι «ένα τέτοιο περιστατικό δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ».
