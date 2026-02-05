Γερμανία: Από εγκεφαλική αιμορραγία πέθανε ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκοπήθηκε από 26χρονο Έλληνα, ήταν πατέρας 2 παιδιών

Ο Έλληνας δεν είχε εισιτήριο και όταν ο 36χρονος του ζήτησε να κατέβει από το τρένο, άρχισε να τον χτυπάει στο κεφάλι - Η υπόθεση ερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε εθνικό πένθος οι σιδηροδρομικοί στη Γερμανία