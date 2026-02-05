Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Η Σλοβενία εξετάζει την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Η Σλοβενία εξετάζει την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Η κυβέρνηση προωθεί τη ρύθμιση επικαλούμενη την προστασία παιδιών και εφήβων
Η Σλοβενία επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο που θα προβλέπει την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της σλοβενικής κυβέρνησης Ματέι Αρκόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Η Σλοβενία, με πληθυσμό περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων, ακολουθεί το παράδειγμα της Ισπανίας και άλλων χωρών που έχουν προτείνει την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους, σε μια ένδειξη σκλήρυνσης της στάσης στην Ευρώπη απέναντι στην τεχνολογία που ορισμένοι λένε πως είναι σχεδιασμένη για να προκαλεί εθισμό.
Ο Αρκόν δήλωσε πως το υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, βασιζόμενο στην εμπειρία άλλων χωρών, και ότι ειδικοί στην εκπαίδευση και τις ψηφιακές τεχνολογίες θα εμπλακούν επίσης στη σύνταξη του νομοσχεδίου που στοχεύει να προστατεύσει παιδιά και εφήβους.
«Αποτελεί ένα πολύ «φλέγον» ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και με αυτό, εμείς ως κυβέρνηση δείχνουμε πως ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας», είπε ο Αρκόν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Ο ίδιος επισήμανε πως η κυβέρνηση θέλει να εντάξει σε κανόνες τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπου διαμοιράζεται περιεχόμενο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα TikTok, Snapchat και Instagram.
Η Ισπανία θέλει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους κάτω των 16 ετών. Άλλες χώρες, όπως η Βρετανία και η Γαλλία εξετάζουν επίσης τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού η Αυστραλία έγινε το Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιου είδους πλατφόρμες για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.
