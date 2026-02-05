Στο Σίδνεϊ το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο με τίτλο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ

Στην Αυστραλία χτυπά η «καρδιά» της ελληνικής γλώσσας - Διοργανώνεται από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου και εστιάζει στη διαχρονική παρουσία των ελληνικών στις ελληνόγλωσσες κοινότητες της πέμπτης ηπείρου και στις προοπτικές βιωσιμότητάς τους στη νέα ψηφιακή εποχή





Από τις 6 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.





Τη διοργάνωση αναλαμβάνει το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW) και την Unity in Philia, με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών και ομογενειακών φορέων.











Κλείσιμο Από τη μνήμη στο μέλλον της ελληνικής γλώσσας Το φετινό Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει τον ειδικό τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα στην Αυστραλία: από τη μνήμη στο μέλλον», εστιάζοντας στη διαχρονική παρουσία των ελληνικών στις ελληνόγλωσσες κοινότητες της πέμπτης ηπείρου και στις προοπτικές βιωσιμότητάς τους στη νέα ψηφιακή εποχή.



Οι εργασίες του προγράμματος θα φιλοξενηθούν στο Rex Vowels Theatre, αμφιθέατρο χωρητικότητας 300 ατόμων, στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το UNSW, που ιδρύθηκε το 1949, συγκαταλέγεται στα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως.



Το αμφιθέατρο είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της υβριδικής εκπαιδευτικής τεχνολογίας και είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με ειδικές ανάγκες.



Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.



Θεματικές με επίκεντρο την ομογένεια και τα ΜΜΕ Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, που αντανακλούν τις σύγχρονες προκλήσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και επικοινωνίας στην Αυστραλία.



Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν ζητήματα όπως:



- Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία στο παρελθόν, το παρόν και τις προοπτικές της,



- Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση,



- Ο ρόλος κοινοτήτων, εκκλησιών, οργανώσεων και συλλόγων στη διατήρηση της γλώσσας,



- Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ελληνικών,



- Η ψηφιακή τεχνολογία και η υβριδική μάθηση,



- Ο ελληνόγλωσσος τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα της ομογένειας,



- Οι συνέργειες πανεπιστημίων, κοινοτήτων και θεσμών,



- Ο ρόλος του επιχειρείν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής γλώσσας στους Αντίποδες.



Μια διοργάνωση με διεθνές αποτύπωμα Μετά από 11 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο συνεχίζει την παράδοση της εξωστρέφειας και των στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης.



Στο παρελθόν έχει υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Club de la Presse Européenne (Παρίσι), το Centre Culturel Hellénique, το Instituto de Letras του Πανεπιστημίου του Ρίο ντε Τζανέιρο, το Macquarie University, το Macquarie Greek Studies Foundation, το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Study in Greece, το University of Chicago, καθώς και πλήθος άλλων θεσμών.



Τα δύο τελευταία χρόνια το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στη Βοστώνη, σε συνεργασία με το Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross και την εκτελεστική διευθύντριά του, κ. Χρυσούλα Κουρκουντή.



Στο Θερινό Πανεπιστήμιο του 2026 θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, διανοούμενοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, καθώς και διευθυντές και δημοσιογράφοι ομογενειακών μέσων ενημέρωσης.



Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, αλλά και σε επαγγελματίες με συναφή ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, οι εργασίες του προγράμματος θα μεταδίδονται και διαδικτυακά.



Ισχυρή προβολή και συμβολισμοί Το πρόγραμμα του 2026 προβάλλεται μέσω τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής καμπάνιας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, στο Κανάλι της Βουλής και σε ομογενειακά μέσα.



Στο τηλεοπτικό σποτ πρωταγωνιστεί ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ακύλλας Καραζήσης, ενώ στην αφίσα απεικονίζεται μια οικογένεια Ελλήνων μεταναστών της δεκαετίας του 1940. Ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας διακρίνεται, ως παιδί τότε, η κ. Γεωργία Μπαμπλαδήμου – Θηβαίου, στην οποία η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει θερμές ευχαριστίες για την ευγενική παραχώρηση της φωτογραφίας.



Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής και υπεύθυνη της μονάδας «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ».



Την οργανωτική διεύθυνση του προγράμματος στην Αυστραλία έχει ο ακαδημαϊκός Βασίλης Αδραχτάς, Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του UNSW και Συντονιστής στο Πρόγραμμα Ισλαμικών Σπουδών του Western Sydney University.