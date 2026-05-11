Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις
Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις
Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες, τα σημειώσαμε όλα, δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι εχθροπραξίες με τον ρωσικό στρατό συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχειρία που επιτεύχθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.
«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.
«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε.
«Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».
«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.
«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε.
Today, the frontline was far from quiet – there was fighting. We have documented all of this. We can also see that Russia has no intention of ending this war, and, unfortunately, we are bracing for new attacks. But there must be peace. This is exactly what we are working for.… https://t.co/hgAh6kwBhw— Office of the President of Ukraine (@APUkraine) May 11, 2026
«Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα