Δύο άνδρες που ήρθαν σε επαφή με ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της από χανταϊό μπήκαν σε καραντίνα στην Ιταλία
Δύο άνδρες που ήρθαν σε επαφή με ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της από χανταϊό μπήκαν σε καραντίνα στην Ιταλία
Η γυναίκα είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM, η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη, όμως διαπιστώθηκε ότι νοσούσε σοβαρά και την κατέβασαν από το αεροπλάνο
Δύο νεαροί άνδρες τέθηκαν σε καραντίνα στην Ιταλία, καθώς όπως έγινε γνωστό είχαν έρθει σε επαφή με μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της από χανταϊό.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο εικοσιπεντάχρονους που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και στην Καλαβρία αντίστοιχα.
Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι δήμαρχοι της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι.
Και οι δυο νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα εξήντα εννέα ετών, η οποία έχασε την ζωή της από χανταϊό. Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM, η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.
Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους.
Δυο ξένοι πολίτες, τέλος, οι οποίοι ταξίδεψαν με την συγκεκριμένη πτήση, βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στην Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, της βόρειας Ιταλίας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο εικοσιπεντάχρονους που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και στην Καλαβρία αντίστοιχα.
Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι δήμαρχοι της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι.
İtalya'da hantavirüs alarmı: 4 kişi karantinadahttps://t.co/vwn2e3kcFL— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) May 11, 2026
Και οι δυο νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα εξήντα εννέα ετών, η οποία έχασε την ζωή της από χανταϊό. Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM, η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.
Έχασε την ζωή της από χανταϊό
Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους.
Δυο ξένοι πολίτες, τέλος, οι οποίοι ταξίδεψαν με την συγκεκριμένη πτήση, βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στην Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, της βόρειας Ιταλίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα