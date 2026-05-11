Δύο άνδρες που ήρθαν σε επαφή με ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της από χανταϊό μπήκαν σε καραντίνα στην Ιταλία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Χανταϊός Κρούσμα Επαφή Συμπτώματα Ολλανδία Καραντίνα

Δύο άνδρες που ήρθαν σε επαφή με ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της από χανταϊό μπήκαν σε καραντίνα στην Ιταλία

Η γυναίκα είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM, η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη, όμως διαπιστώθηκε ότι νοσούσε σοβαρά και την κατέβασαν από το αεροπλάνο

Δύο άνδρες που ήρθαν σε επαφή με ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της από χανταϊό μπήκαν σε καραντίνα στην Ιταλία
Δύο νεαροί άνδρες τέθηκαν σε καραντίνα στην Ιταλία, καθώς όπως έγινε γνωστό είχαν έρθει σε επαφή με μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της από χανταϊό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο εικοσιπεντάχρονους που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και στην Καλαβρία αντίστοιχα.

Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι δήμαρχοι της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι.


Έχασε την ζωή της από χανταϊό

Και οι δυο νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα εξήντα εννέα ετών, η οποία έχασε την ζωή της από χανταϊό. Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM, η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.

Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους.

Δυο ξένοι πολίτες, τέλος, οι οποίοι ταξίδεψαν με την συγκεκριμένη πτήση, βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στην Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, της βόρειας Ιταλίας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης