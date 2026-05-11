Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανοίγει τις πόρτες τους στους influencer: Θα παρακολουθούν αλλά δεν θα ρωτούν τίποτα
Οι εμπνευστές της ιδέας τονίζουν ότι οι δημιουργοί περιεχομένου δεν θα αντιμετωπίζονται ως δημοσιογράφοι και θα συνοδεύονται συνέχεια
Ίσως το δούμε αυτό στο κοντινό μέλλον την ώρα που θα σκρολάρουμε στα κοινωνικά δίκτυα: influencer να μιλάνε για ευρωπαϊκά θέματα και το κλίμα στις Συνόδους Κορυφής.
Η ιδέα έπεσε προ ημερών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά μάλλον σόκαρε τους διπλωμάτες, αναφέρει το Politico.
Αξιωματούχοι του Συμβουλίου πρότειναν στα κράτη-μέλη να καλούν influnecer από τα κοινωνικά δίκτυα για να καλύπτουν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όπως και συνεδριάσεις υπουργών.
Το -για την ώρα πιλοτικό- πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και θα επιτρέψει στον θεσμό «να συνεργαστεί με δημιουργούς περιεχομένου προκειμένου να προσεγγίσει νέα ακροατήρια και να ενημερώσει για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου».
Οι influencers θα έχουν πρόσβαση σε χώρους της έδρας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που σήμερα είναι ανοιχτοί μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους, αν και θα απαγορεύεται να υποβάλλουν ερωτήσεις σε υπουργούς και ηγέτες.
«Οι δημιουργοί περιεχομένου θα συνοδεύονται ανά πάσα στιγμή και δεν θα αντιμετωπίζονται ως μέσα ενημέρωσης», διευκρίνισε αξιωματούχος του Συμβουλίου. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, προβλέπεται η συμμετοχή το πολύ 10 δημιουργών περιεχομένου ανά εκδήλωση, οι οποίοι θα συνοδεύονται από προσωπικό του Συμβουλίου.
Συνεργασία με τους influencers έχει ήδη καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντάται συχνά με influencers και τους προσκάλεσε πέρυσι στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώ τους έστειλε και κιτ στο πλαίσιο μιας πρόσφατης εκστρατείας.
Η πρόταση έρχεται την ώρα που προσωπικότητες της ακροδεξιάς στην ΕΕ, όπως ο Ζορντάν Μπαρντέλα του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία, έχουν «χτίσει» ένα τεράστιο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρά ταύτα, η αντίδραση των Ευρωπαίων κυβερνητικών αξιωματούχων στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας «ήταν χλιαρή», ανέφερε διπλωμάτης που είχε και ένα μάλλον ειρωνικό σχόλιο: «Μοιάζει με τον μπούμερ που προτείνει κάτι πολύ καινοτόμο και ενδιαφέρον και οι άλλοι καταστρέφουν την ιδέα με τις ερωτήσεις τους».
Άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν βλέπουν κάποια προστιθέμενη αξία στην πρωτοβουλία: «Δεν βλέπω πώς ένας χρήστης του TikTok θα καταλάβει τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ίσως να κάνουν ένα βίντεο με το “unboxing των συμπερασμάτων του Συμβουλίου”».
