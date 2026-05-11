Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Σοκαριστικό βίντεο: Ήρωας οδηγός ταξί στην Τουρκία αφοπλίζει άντρα που τον κρατούσε όμηρο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία
Σοκαριστικό βίντεο: Ήρωας οδηγός ταξί στην Τουρκία αφοπλίζει άντρα που τον κρατούσε όμηρο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δυνάμεις της Αστυνομίας περικυκλώνουν το όχημα, σημαδεύουν τον δράστη με όπλα, τον ακινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) στην Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, όταν ένας 58χρονος οδηγός ταξί κατάφερε να αφοπλίσει έναν άντρα που τον κρατούσε όμηρο και παράλληλα τον απειλούσε με κυνηγετικό όπλο. Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη με τον δράστη μάλιστα να ανοίγει πυρ κατά της Αστυνομίας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της milliyet, ο 31χρονος Σεμίχ Τ. και η 36χρονη Γκιουλμπαχάρ Γ., η οποία φέρεται να είναι η κοπέλα του, πήραν όμηρο έναν οδηγό του ταξί με όπλο και διέφυγαν με το όχημά του και τον ίδιο όμηρό τους. Μετά από καταγγελία πολιτών της περιοχής η Αστυνομία κινητοποιήθηκε και ξεκίνησε η καταδίωξη. Ο δράστης δεν συμμορφώθηκε με τα σήματα των αστυνομικών και δεν σταμάτησε το όχημα.
Βίντεο από το σημείο, όπου ακινητοποιήθηκε το ταξί, καταγραφεί τη στιγμή που έντρομοι πολίτες βγαίνουν έξω από τα αυτοκίνητά τους για να προστατευθούν από τα πυρά του 31χρονου. Ταυτόχρονα, πολλοί αστυνομικοί περικυκλώνουν το ταξί εμποδίζοντας πιθανές διόδους διαφυγής στον δράστη και επεμβαίνουν.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της milliyet, ο 31χρονος Σεμίχ Τ. και η 36χρονη Γκιουλμπαχάρ Γ., η οποία φέρεται να είναι η κοπέλα του, πήραν όμηρο έναν οδηγό του ταξί με όπλο και διέφυγαν με το όχημά του και τον ίδιο όμηρό τους. Μετά από καταγγελία πολιτών της περιοχής η Αστυνομία κινητοποιήθηκε και ξεκίνησε η καταδίωξη. Ο δράστης δεν συμμορφώθηκε με τα σήματα των αστυνομικών και δεν σταμάτησε το όχημα.
Η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή του Αραμπάν μέχρι την είσοδο της πόλης, στην περιοχή Σεχίτκαμιλ της Γκαζιαντέπ. Εκεί, το ταξί κόλλησε στην κίνηση στον δρόμο και ο 31χρονος άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών από το εσωτερικό του ταξί με το όπλο.
🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage— Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2026
In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun.
During the chase, the suspect fired at police officers from… pic.twitter.com/SI7GIZBaOx
Ο ήρωας οδηγός ταξίΚαθ'ολη τη διάρκεια της καταδίωξης ο 58χρονος οδηγός ταξί, Ramazan Y., υπήρξε όμηρος του ζευγαριού με τον 31χρονο να τον σημαδεύει με το όπλο για να οδηγάει, όπου του λέει. Κάποια στιγμή που ο δράστης πυροβολάει έξω από το παράθυρο προς τους αστυνομικούς, ο οδηγός ταξί εκμεταλλεύεται το «παράθυρο» ευκαιρίας, αρπάζει το όπλο του και τον αφοπλίζει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επεμβαίνουν οι δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες τον σημαδεύουν με όπλα, μπαίνουν μέσα στο ταξί για να τον ακινητοποιήσουν και τον συλλαμβάνουν. Συνελήφθη και η 36χρονη. Ο 58χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο δάχτυλό του.
Βίντεο από το σημείο, όπου ακινητοποιήθηκε το ταξί, καταγραφεί τη στιγμή που έντρομοι πολίτες βγαίνουν έξω από τα αυτοκίνητά τους για να προστατευθούν από τα πυρά του 31χρονου. Ταυτόχρονα, πολλοί αστυνομικοί περικυκλώνουν το ταξί εμποδίζοντας πιθανές διόδους διαφυγής στον δράστη και επεμβαίνουν.
Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα.
Gaziantep’te taksiciyi kaçırdığı iddia edilen bir şüpheliye, sürücünün acil durum butonuna basmasının ardından polis ekipleri dakikalar içinde müdahale etti.— Bulvar Medya (@Bulvarpress) May 10, 2026
Taksinin camından polisimize ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/SXT9EjXoIE
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα