Το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας κατέσχεσε πάνω από 4 τόνους κοκαΐνης σε πλοίο στη γαλλική Πολυνησία
Το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας κατέσχεσε πάνω από 4 τόνους κοκαΐνης σε πλοίο στη γαλλική Πολυνησία

Το φορτίο καταστράφηκε στη θάλασσα εκτός ΑΟΖ – Το πλοίο είχε δηλώσει προορισμό τη Νότια Αφρική, δεν ασκήθηκαν διώξεις από την εισαγγελία της Παπέτ

Το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας κατέσχεσε πάνω από 4 τόνους κοκαΐνης σε πλοίο στη γαλλική Πολυνησία
Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 4,249 τόνων κοκαΐνης που εντόπισε σε πλοίο στη γαλλική Πολυνησία, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου TNTV.

Το πλοίο που αναχαιτίστηκε είχε αναχωρήσει από την κεντρική Αμερική· μετέφερε 174 δέματα με κοκαΐνη και είχε δηλώσει προορισμό τη Νότια Αφρική. Τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στη θάλασσα, εκτός της πολυνησιακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής της, διευκρίνισαν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις στο AFP.

«Σε συμφωνία με την εισαγγελία της Παπέτ και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πρακτικές και το διεθνές δίκαιο, το πλοίο και το πλήρωμά του συνέχισε τον πλου», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η εισαγγελία προτίμησε να μην ασκήσει διώξεις ώστε να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά το δικαστήριο της Παπέτ, της πρωτεύουσας της γαλλικής περιοχής, καθώς τα ναρκωτικά που μεταφέρονταν δεν είχαν προορισμό αυτήν.

Το ίδιο είχε γίνει όταν κατασχέθηκε ποσότητα 4,87 τόνων κοκαΐνης στα μέσα Ιανουαρίου. Το πλοίο που τη μετέφερε βρίσκεται πλέον στις νήσους Κουκ για επισκευές, ωστόσο παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



Τα πλοία που αναχαιτίστηκαν παρακολουθούνταν μέσω δορυφόρων. Μπορεί να κινηθούν ποινικές διαδικασίες σε άλλες χώρες του Ειρηνικού.

Κλείσιμο
Οι αστυνομίες και οι τελωνειακές υπηρεσίες στην περιοχή συνεργάζονται για να φρενάρουν τη διακίνηση ναρκωτικών με προέλευση τη Λατινική Αμερική και προορισμό χώρες με μεγάλη κατανάλωση, όπως για παράδειγμα η Αυστραλία.

Η γαλλική Πολυνησία βρίσκεται πάνω σε θαλάσσιες οδούς διακίνησης ουσιών και μαστίζεται η ίδια από εκτεταμένη χρήση μεθαμφεταμινών. Πάντως ο μικρός πληθυσμός της (280.000 κάτοικοι) έχει αποφύγει να γίνει στόχος εμπορίας ναρκωτικών μαζικής κλίμακας.

