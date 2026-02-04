Ανατροπή με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά: Θα γίνουν κανονικά στο Ομάν την Παρασκευή

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες στο Ομάν, που θα ξεκινήσουν το πρωί της Παρασκευής - Ηγέτες από χώρες της Μέσης Ανατολής άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να μην προχωρήσει στις απειλές της, μετέδωσε το Axios