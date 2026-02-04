Axios: Στον «αέρα» οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ

Αν και αρχικά οι ΗΠΑ φέρονται να απόδεχονταν οι συνομιλίες να διεξαχθούν στο Ομάν αντί για την Κωνσταντινούπολη, αρνήθηκαν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους