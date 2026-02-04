Απειλές Τραμπ κατά του Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν την Τετάρτη

ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν

για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή

, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο

.

Ωστόσο, την Τρίτη η ιρανική πλευρά ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά

προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο

και όχι σε ζητήματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.