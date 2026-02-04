Απειλές Τραμπ κατά του Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Απειλές Τραμπ κατά του Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ

Σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των χτυπημάτων στις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το αν η Τεχεράνη προσπαθεί να αρχίσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα

Απειλές Τραμπ κατά του Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει να συντηρεί την ένταση με την Τεχεράνη.

Μιλώντας στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των χτυπημάτων στις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το αν η Τεχεράνη προσπαθεί να αρχίσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Εν τω μεταξύ, σε αυξημένο συναγερμό είναι ο ιρανικός στρατός, ενώ και οι δυνάμεις του Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, είχε γίνει γνωστό ότι κατέρρευσαν οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ που θα γίνονταν στο Ομάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν την Τετάρτη ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο παρατηρητή.

Ωστόσο, την Τρίτη η ιρανική πλευρά ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερή μορφή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και όχι σε ζητήματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης