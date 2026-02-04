Απειλές Τραμπ κατά του Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
Σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των χτυπημάτων στις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το αν η Τεχεράνη προσπαθεί να αρχίσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα
Ο ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει να συντηρεί την ένταση με την Τεχεράνη.
Μιλώντας στο NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των χτυπημάτων στις ιρανικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το αν η Τεχεράνη προσπαθεί να αρχίσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Εν τω μεταξύ, σε αυξημένο συναγερμό είναι ο ιρανικός στρατός, ενώ και οι δυνάμεις του Ισραήλ είναι σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.
Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, είχε γίνει γνωστό ότι κατέρρευσαν οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ που θα γίνονταν στο Ομάν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν την Τετάρτη ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.
Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν είχαν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο παρατηρητή.
Ωστόσο, την Τρίτη η ιρανική πλευρά ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερή μορφή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και όχι σε ζητήματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.
🚨 WATCH: Donald Trump says Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei “should be very worried now” amid rising U.S.–Iran tensions and talks over nuclear issues. pic.twitter.com/fv0feQLKZt— Brian Allen (@allenanalysis) February 4, 2026
