Τουρίστες μπέρδεψαν κηδεία με εστιατόριο στην Ταϊλάνδη και τους κέρασαν, δείτε βίντεο

Το βίντεο δείχνει τους δύο τουρίστες να κάθονται σε ένα τραπέζι και να περιμένουν να τους δώσουν το μενού, χωρίς να γνωρίζουν ότι γύρω τους είναι πενθούντες στην αγρυπνία στην επαρχία Νακόν Σι Ταμμαράτ