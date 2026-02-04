Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Να οδηγούν, πλέον, μηχανάκι και με το νόμο μπορούν οι γυναίκες στο Ιράν
Ο νόμος στο Ιράν δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να εκδώσουν άδειες - Σύμφωνα με νέα ρύθμιση, οι γυναίκες θα μπορούν να αποκτήσουν επίσημα άδεια
Οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν, πλέον, να αποκτήσουν επίσημα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε μια εξέλιξη που γράφει τον επίλογο στις νομικές αμφιβολίες που «σέρνονταν» επί χρόνια στην Ισλαμική Δημοκρατία σχετικά με τα δίκυκλα και μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος από την κυβέρνηση τον περασμένο μήνα.
Όπως επισημαίνεται, ο νόμος στο Ιράν δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να εκδώσουν άδειες.
Λόγω των νομικών αμφιβολιών, οι γυναίκες θεωρούνταν νομικά υπεύθυνες για ατυχήματα, ακόμη και όταν ήταν οι ίδιες θύματα.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρέζα Αρέφ, υπέγραψε χθες ένα ψήφισμα με στόχο την αποσαφήνιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ιράν στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ilna.
Το ψήφισμα υποχρεώνει την τοπική τροχαία να «παρέχει πρακτική εκπαίδευση στις γυναίκες υποψήφιες, να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αστυνομίας και να εκδίδει άδειες οδήγησης μοτοσικλέτας στις γυναίκες», αναφέρει το Ilna.
Η αλλαγή ακολουθεί μια σειρά διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν, οι οποίες αρχικά πυροδοτήθηκαν για οικονομικούς λόγους, αλλά τον περασμένο μήνα εξελίχθηκαν σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
Η Τεχεράνη έχει αναγνωρίσει ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών σημειώθηκαν περισσότεροι από 3.000 θάνατοι, επιμένοντας ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και περαστικοί. Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν υψηλότερο αριθμό θανάτων και υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος, της τάξης των δεκάδων χιλιάδων.
Σειρά περιορισμών από το 1979
Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μια σειρά κοινωνικών περιορισμών, με τους κώδικες ενδυμασίας να αποτελούν πρόκληση για όσες οδηγούν μοτοσικλέτες.
Οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μαντίλα σε δημόσιους χώρους και να φορούν σεμνά, φαρδιά ρούχα, αλλά τα τελευταία χρόνια πολλές έχουν αψηφήσει αυτούς τους κανόνες, με τον αριθμό των γυναικών που οδηγούν μοτοσικλέτες να αυξάνεται ραγδαία τους τελευταίους μήνες.
Αυτή η τάση επιταχύνθηκε μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμίνι το 2022, μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας που συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας. Ο θάνατός της πυροδότησε διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν από γυναίκες που απαιτούσαν μεγαλύτερες ελευθερίες.
