Να οδηγούν, πλέον, μηχανάκι και με το νόμο μπορούν οι γυναίκες στο Ιράν

Ο νόμος στο Ιράν δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να εκδώσουν άδειες - Σύμφωνα με νέα ρύθμιση, οι γυναίκες θα μπορούν να αποκτήσουν επίσημα άδεια