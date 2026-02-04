«Να σπείρω το DNA μου στο ανθρώπινο είδος»: Όταν ο Επστάιν μιλούσε με προγραμματιστή Bitcoin για το εγχείρημα «σχεδιασμένο μωρό»

«Δεν έλαβα ποτέ χρηματοδότηση από τον Επστάιν»

Το εγχείρημα «σχεδιασμένο μωρό»

Δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι ορισμένες από τις φερόμενες πράξεις κακοποίησης συνεχίστηκαν έως και το 2018, περίοδος που συμπίπτει με την αλληλογραφία του Επστάιν με τον Μπίσοπ.Ο χρηματιστής είχε συλληφθεί για πρώτη φορά το 2008 στη Φλόριντα, κατηγορούμενος για εξεύρεση ανήλικης για πορνεία. Είχε δηλώσει ένοχος και εξέτισε περίπου 13 μήνες σε φυλακή κομητείας, με καθεστώς ημερήσιας αποφυλάκισης για εργασία.Ο Μπίσοπ δήλωσε στηότι «ποτέ δεν λάβαμε χρηματοδότηση από τον Επστάιν και είμαι περήφανος γι’ αυτό». Παραμένει άγνωστο αν γνώριζε τις κατηγορίες σε βάρος του χρηματιστή κατά τον χρόνο της επικοινωνίας τους, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το ποινικό παρελθόν του.Τα email προέκυψαν μετά από επικοινωνία του Επστάιν, στις 19 Ιουλίου 2018, με τονεπίσης προγραμματιστή Bitcoin.«Ο Μπράιαν Μπίσοπ θέλει να μου μιλήσει. Τον γνωρίζεις;» έγραψε. Ο Ρούμπιν απάντησε ότι τον γνώριζε, χαρακτηρίζοντάς τον «έξυπνο αλλά ιδιόρρυθμο», με ενασχόληση τόσο στο Bitcoin όσο και στην αποθήκευση δεδομένων DNA. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο άνδρες ήρθαν σε απευθείας επαφή.Εκείνη την περίοδο, ο Μπίσοπ, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν και ως τρανσουμανιστής, επιχειρούσε να λανσάρει ένα εγχείρημαΤο σχέδιο επικεντρωνόταν στη μόνιμη τροποποίηση της ανθρώπινης γενετικής γραμμής, ώστε επιλεγμένα χαρακτηριστικά να μεταβιβάζονται σε μελλοντικές γενιές.Σε συνεργασία με πρώην επιστήμονα βιοτεχνολογικού εργαστηρίου, πρότεινε τη χρήση πειραματικών τεχνικών γονιδιακής τροποποίησης αναπαραγωγικών κυττάρων, ώστε οι απόγονοι να κληρονομούν χαρακτηριστικά όπως αυξημένη μυϊκή ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και γονίδια που συνδέονται με τη μακροζωία.Αρχικά, η προσέγγιση δεν περιλάμβανε άμεση επεξεργασία εμβρύων, αλλά τροποποίηση κυττάρων που παράγουν σπέρμα μέσω γονιδιακής θεραπείας, μέθοδο που επιστήμονες χαρακτήρισαν αργότερα τεχνικά ατεκμηρίωτη και ηθικά προβληματική. Ειδικοί που εξέτασαν τα σχέδια προειδοποίησαν ότι το εγχείρημα φαινόταν να λειτουργεί εκτός καθιερωμένων ιατρικών και ρυθμιστικών πλαισίων.Ωστόσο, μέχρι τα τέλη του 2018, ο Μπίσοπ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι η ομάδα του στρεφόταν σε ακόμη πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση. Σε email της 26ης Νοεμβρίου 2018, ανέφερε ότι εργαζόταν πάνω σε τεχνική επεξεργασίας εμβρύων «πιο κοντά στην κλωνοποίηση», η οποία δεν απαιτούσε έγχυση στον βιολογικό πατέρα. Όπως έγραψε, τα πειράματα σε ποντίκια έδειχναν περίπου 5% αποτελεσματικότητα στη γενετική μεταφορά, ποσοστό που ενδεχομένως να ήταν επαρκές, αν και η νέα μέθοδος θεωρούνταν ανώτερη.Η αλληλογραφία αποκαλύπτει επίσης προσπάθειες χάραξης εμπορικής στρατηγικής. Σε email της 17ης Οκτωβρίου 2018, ο Μπίσοπ ανέφερε ότι η έρευνα και ανάπτυξη μπορούσαν να γίνουν στις ΗΠΑ, αλλά θα απαιτούνταν προσεκτική ανάλυση επιλογών όπως ο ιατρικός τουρισμός. Πρότεινε συνεργασίες με κλινικές στο εξωτερικό, πώληση γενετικού υλικού και προμήθειες από παραπομπές πελατών, σημειώνοντας ότι η αυτοπειραματική έρευνα δεν απαγορεύεται ρητά στις ΗΠΑ και ότι οι δοκιμές σε ζώα είναι επιτρεπτές.Σύμφωνα με τα email, ο Έπσταϊν και ο Μπίσοπ συναντήθηκαν αρκετές φορές για συζητήσεις γύρω από το εγχείρημα. Τα ακριβή κίνητρα του Επστάιν παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, όπως είχαν αναφέρει οιο χρηματιστής είχε πει σε επιστήμονες και στενούς του κύκλους ότι «ήλπιζε να σπείρει το DNA του στο ανθρώπινο γένος» μέσω εγκυμοσύνης γυναικών στο ράντσο του στο. Σε άλλο πρόσωπο φέρεται να είχε δηλώσει ότι, μετά τον θάνατό του, επιθυμούσε να καταψυχθούν το κεφάλι και τα γεννητικά του όργανα, ενώ είχε χρηματοδοτήσει οργανώσεις που υποστήριζαν τον τρανσουμανισμό και την υπέρβαση των βιολογικών ορίων του ανθρώπου μέσω της επιστήμης.