«Αγαπητέ Τζέφρι, έφερα στον κόσμο μια μικρή Ελληνίδα»: Το μήνυμα άγνωστης γυναίκας στον Επστάιν και το «τσίζμπεργκερ» που πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας
Οι αντιδράσεις στα social media και οι αναφορές σε όρους που συνδέονται με το Pizzagate
Τα αρχεία Επστάιν δίνουν από την περασμένη Παρασκευή, όταν και δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες, διαρκώς ειδήσεις που, κυριολεκτικά, κυμαίνονται από ακραία σεξουαλικά εγκλήματα μέχρι γαστριμαργικές επιλογές του Επστάιν που ο κόσμος των μέσων κοινωνικών δικτύωσης και του Διαδικτύου συνδέει με θεωρίες συνωμοσίας.
Στον «ενδιάμεσο» των άκρων χώρο, ένα ακόμη μήνυμα με ελληνικό ενδιαφέρον εμφανίζεται στα δημοσιευμένα αρχεία. Συγκεκριμένα, το μήνυμα φαίνεται να έχει σταλεί από μία γυναίκα -άγνωστης ταυτότητας- που επικοινώνησε τον Δεκέμβριο του 2009 με τον Επστάιν, ενημερώνοντάς τον για την γέννηση του παιδιού της.
Στο μήνυμα αναφέρεται συγκεκριμένα: «Αγαπητέ Τζέφρι, Την Κυριακή το βράδυ έφερα στον κόσμο ένα μικρό ελληνόπουλο (κοριτσάκι). Ζύγιζε 7 λίβρες (3,2 κιλά). Έκανα επισκληρίδιο και την έφερα στον κόσμο σε 40 λεπτά. Αμέσως μετά έφαγα ένα τεράστιο cheeseburger. Είναι πολύ ήρεμη».
Το μήνυμα, αν και με ελληνικό «χρώμα», φαίνεται να έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις, με αρκετούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υπογραμμίζουν πως η χρήση της λέξης «cheeseburger» δεν είναι τυχαία...
Σύμφωνα με καταμετρήσεις που φέρονται να βασίζονται στο σύνολο των στοιχείων, όροι που παραπέμπουν στο φαγητό εμφανίζονται με ασυνήθιστη πυκνότητα. Η λέξη «pasta» (ζυμαρικά) καταγράφεται 428 φορές, η «pizza» περίπου 900 φορές και η «cheese» (τυρί) περισσότερες από 1.140 φορές.
Στα ίδια αρχεία εμφανίζεται και ο όρος «Pizzagate». Η συγκεκριμένες λέξεις σε συνδυασμό με το περιεχόμενο συγκεκριμένων μηνυμάτων, τροφοδοτεί την άποψη ότι οι αναφορές αυτές δεν περιορίζονται σε απλές διατροφικές συνήθειες.
Το λεγόμενο Pizzagate είχε αναδειχθεί κατά την προεκλογική περίοδο του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφετηρία υποκλαπέντα emails του Τζον Ποντέστα, υψηλόβαθμου στελέχους των Δημοκρατικών. Η θεωρία συνέδεε πιτσαρία της Ουάσιγκτον και άλλα εστιατόρια με κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Παρότι τότε είχε απορριφθεί ως αβάσιμη από μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, τα νεότερα έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν φαίνεται να επαναφέρουν τη συζήτηση, δίνοντας -για ορισμένους- νέα διάσταση στις παλιές υποψίες.
Στα ίδια έγγραφα γίνεται αναφορά και στον Τζον Ποντέστα, χωρίς να αποδίδεται άμεση εμπλοκή. Το όνομά του εμφανίζεται σε επικοινωνία μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του Επστάιν, όπου περιγράφεται ως επικεφαλής μιας ισχυρής δεξαμενής σκέψης που συνδέεται με τους Δημοκρατικούς.
So, Pizzagate is 100% real.— Ian (@Iwendtster) January 31, 2026
All roads lead back to that little pizza parlor in DC and the man named James Alefantis. pic.twitter.com/eIEPRZeFrJ
Παρότι τότε είχε απορριφθεί ως αβάσιμη από μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, τα νεότερα έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν φαίνεται να επαναφέρουν τη συζήτηση, δίνοντας -για ορισμένους- νέα διάσταση στις παλιές υποψίες.
Στα ίδια έγγραφα γίνεται αναφορά και στον Τζον Ποντέστα, χωρίς να αποδίδεται άμεση εμπλοκή. Το όνομά του εμφανίζεται σε επικοινωνία μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του Επστάιν, όπου περιγράφεται ως επικεφαλής μιας ισχυρής δεξαμενής σκέψης που συνδέεται με τους Δημοκρατικούς.
Ωστόσο, η παρουσία του ονόματός του, σε συνδυασμό με μαρτυρίες θυμάτων που κάνουν λόγο για βασανιστήρια, αρκεί για να οδηγήσει χρήστες των κοινωνικών δικτύων σε νέες συνδέσεις με παλαιότερες, αμφιλεγόμενες υποθέσεις.
