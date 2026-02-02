Αρχεία Επστάιν: «Θέλω να σε δω με στολή της Χιονάτης» έγραψε το 2010 σε άγνωστη γυναίκα
Η συγκεκριμένη γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύπτεται, φέρεται να σχετιζόταν με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Barclays, Τζες Στέιλι - Αργότερα, ο Στέιλι είπε πως δεν γνώριζε τίποτα, ενώ είχε ωθηθεί σε παραίτηση από τη θέση του
Νέα στοιχεία από τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Τζέφρι Επστάιν ζήτησε από μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων να αγοράσει στολή της «Χιονάτης», μόλις τρεις εβδομάδες πριν από μια ανταλλαγή μηνυμάτων με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Barclays, Τζες Στέιλι.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που επεξεργάστηκαν οι Financial Times, στις 20 Ιουνίου 2010 ο Επστάιν έγραψε στη γυναίκα που δεν κατονομάζεται: «Θα μου άρεσε πολύ να σε φωτογραφίσω με στολή της Χιονάτης. Μπορείς να τη βρεις σε κατάστημα στολών». Εκείνη απάντησε: «Θα την πάρω!». Η ανταλλαγή αυτή προηγήθηκε κατά τρεις εβδομάδες ενός email του Στέιλι προς τον Επστάιν, στις 10 Ιουλίου 2010, όπου ο τραπεζίτης ανέφερε: «Ήταν διασκεδαστικό. Πες γεια στη Χιονάτη», σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μηνύματα μιας πολυετούς σχέσης που ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι ήταν αποκλειστικά επαγγελματική.
Τα ίδια αρχεία περιλαμβάνουν μήνυμα από μια δεύτερη γυναίκα, επίσης μη κατονομαζόμενη, με ημερομηνία την ίδια ημέρα, στο οποίο γίνεται αναφορά στη «Χιονάτη». Τα emails δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ηλικία των γυναικών, ενώ δεν διευκρινίζεται αν όλες οι αναφορές στη «Χιονάτη» αφορούν το ίδιο πρόσωπο.
Ο Στέιλι έλεγε πως δεν γνώριζε
Ο Στέιλι είχε δηλώσει το 2025 ότι δεν γνώριζε τις «τερατώδεις δραστηριότητες» του Επστάιν την περίοδο που διατηρούσε σχέση μαζί του. Τα νέα emails δεν αναφέρουν τον Στέιλι ούτε τον εμφανίζουν ως παραλήπτη. Ο πρώην επικεφαλής της Barclays παραιτήθηκε το 2021, έπειτα από έρευνα της Financial Conduct Authority - FCA (του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα που επιβλέπει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο) για τη σχέση του με τον Επστάιν, καθώς επιστολή της τράπεζας προς την υπηρεσία κρίθηκε παραπλανητική ως προς τη στενότητα των δεσμών τους.
Πέρυσι, ο Αμερικανός τραπεζίτης επιχείρησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει δικαστικά τη δια βίου απαγόρευση που του επέβαλε η FCA να κατέχει ανώτερες διοικητικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ερωτήθηκε αν θυμάται να αναφέρεται σε γυναίκες που συνόδευαν τον Επστάιν ως χαρακτήρες της Disney ή ως «Χιονάτη». «Όχι», απάντησε, προσθέτοντας: «Ειλικρινά, όταν είδα τα emails, δεν είχα ιδέα σε τι αναφέρονται. Δεν ξέρω ποια είναι η Χιονάτη».
Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του, με τον δικαστή να κρίνει ότι ο Στέιλι ενήργησε «χωρίς ακεραιότητα» εγκρίνοντας επιστολή προς τον ρυθμιστή που υποβάθμιζε τη σχέση του με τον τραπεζίτη.
Τα νέα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης σειρά ανταλλαγών μεταξύ του Επστάιν και μιας γυναίκας που δεν κατονομάζεται, με περιγραφές για κορίτσια και νεαρές γυναίκες. Σε email του Απριλίου 2010 αναφέρεται ότι «το Μιλάνο θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον», ενώ σε άλλο μήνυμα του Σεπτεμβρίου γίνεται περιγραφική αναφορά σε γυναίκα που προσδιορίζεται ως «21».
Δικηγόρος του Στέιλι δεν παρείχε άμεσα σχόλιο για τις τελευταίες αποκαλύψεις.
