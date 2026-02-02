Αρχεία Επστάιν: «Θέλω να σε δω με στολή της Χιονάτης» έγραψε το 2010 σε άγνωστη γυναίκα

Η συγκεκριμένη γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύπτεται, φέρεται να σχετιζόταν με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Barclays, Τζες Στέιλι - Αργότερα, ο Στέιλι είπε πως δεν γνώριζε τίποτα, ενώ είχε ωθηθεί σε παραίτηση από τη θέση του