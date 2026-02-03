Ο Τραμπ απαιτεί 1 δισ. δολάρια για ζημίες και τόκους από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί κορυφαία αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πως προωθούν την «ιδεολογία woke», κι ότι δεν προστάτευαν επαρκώς τους εβραίους φοιτητές τους στις διαδηλώσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης