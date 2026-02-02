Αρχεία Επστάιν: Στο κάδρο και ο Γάλλος πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ, είχε πάει στο σπίτι του χρηματιστή
Ο Λε Μερ φέρεται να είχε συναντηθεί με τον Επστάιν με μεσολάβηση στενού συνεργάτη του Σαρκοζί, ο οποίος ζητούσε «ιδέες» που θα βοηθούσαν τον Γάλλο υπουργό να συγκεντρώσει χρήματα για προεκλογικές καμπάνιες
Νέα ερωτήματα για τις διεθνείς διασυνδέσεις του Τζέφρι Επστάιν προκαλεί η τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς σε αυτά περιλαμβάνονται αναφορές σε συνάντηση του πρώην υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μερ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Λε Μερ φέρεται να συστήθηκε στον Επστάιν σε μία από τις κατοικίες του τελευταίου, με τη μεσολάβηση του Ολιβιέ Κολόμ, συνεργάτη του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Η πληροφορία προκύπτει από ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ του Κολόμ και του Επστάιν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται σε ποια από τις οικίες του Αμερικανού χρηματιστή πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.
Τα emails δεν προσδιορίζουν ούτε τον χρόνο της φερόμενης συνάντησης. Η συγκεκριμένη αλληλογραφία μεταξύ Επστάιν και Κολόμ φέρει ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2018, δηλαδή πριν από τη σύλληψη του χρηματιστή το 2019 και αρκετά χρόνια μετά τη συμφωνία που είχε συνάψει το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μαϊάμι, η οποία του είχε εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση. Θυμίζεται πως ο Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.
Στην ίδια αλληλογραφία, ο Κολόμ αναφέρει ότι συναντάται τακτικά με τον Λε Μερ και με τον τότε διευθυντή του γραφείου του, Εμανουέλ Μουλέν, ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής του γραφείου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Στα μηνύματα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Μουλέν είχε οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν.
Ούτε ο Λε Μερ ούτε ο Μουλέν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ το Politico ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν στοιχεία επικοινωνίας του Κολόμ.
Κεντρικό πρόσωπο της γαλλικής πολιτικής σκηνής ο Λε Μερ, εξέταζε υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2027
Ο Λε Μερ, επί χρόνια κεντρικό πρόσωπο της γαλλικής συντηρητικής πολιτικής σκηνής και πρώην υποψήφιος για την προεδρία, διδάσκει σήμερα σε πανεπιστήμιο της Λωζάνης. Αν και, σύμφωνα με αναφορές, εξέταζε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές του 2027, η δημόσια εικόνα του έχει πληγεί, καθώς η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη μείωση του δημόσιου χρέους μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο. Η τοποθέτησή του πέρυσι στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, συμβάλλοντας στην κατάρρευση της κυβέρνησης μόλις 14 ώρες μετά τον σχηματισμό της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και email του 2013, στο οποίο ο Κολόμ ζητά από τον Επστάιν «ιδέες» για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Λε Μερ, τον οποίο χαρακτηρίζει «μελλοντικό υποψήφιο για την προεδρία». Ο χρηματιστής απαντά λακωνικά: «Ας συναντηθούμε και να το συζητήσουμε».
Τα έγγραφα περιλαμβάνουν και άλλες ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Κολόμ και Επστάιν, με ιδιαίτερα προκλητικό περιεχόμενο. Σε ένα από αυτά, ο χρηματιστής γράφει ότι βρίσκεται στο νησί του στην Καραϊβική «με ένα ενυδρείο γεμάτο κορίτσια». Ο Κολόμ απαντά συγκρίνοντας το σκηνικό με παλάτι του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, σχολιάζοντας ότι «προτιμώ το δικό σου» και ότι «θα απολάμβανα τη θέα».
Η παρουσία των ονομάτων στα έγγραφα δεν συνεπάγεται από μόνη της ποινική ευθύνη. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις ενισχύουν τον προβληματισμό γύρω από το εύρος των πολιτικών και οικονομικών κύκλων που διατηρούσαν επαφές με τον Επστάιν.
