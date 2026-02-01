Αγκαλιά με μία γυναίκα ο σκηνοθέτης του Melania σε φωτογραφία των αρχείων Επστάιν

Ο Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand, φαίνεται να κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον Τζέφρι Επστάιν και δύο γυναίκες