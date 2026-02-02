Τομ Μπάρακ: Μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα έχει λυθεί το θέμα της κατοχής των S-400 από την Τουρκία

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, εκτίμησε ότι το ζήτημα της λειτουργικότητας των S-400 στην Τουρκία έχει ήδη διευθετηθεί, ενώ μέσα στους επόμενους έξι μήνες αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα της κατοχής του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος. Ο Αμερικανός διπλωμάτης μίλησε σε συνέδριο για τη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη σχέση των S-400 με το πρόγραμμα των F-35.
Όπως ανέφερε, η απόκτηση των S-400 από τη Ρωσία αποτέλεσε το βασικό αγκάθι στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Άγκυρας, οδηγώντας το Κογκρέσο στην ψήφιση του νόμου CAATSA, που μπλοκάρει την πώληση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού όσο το σύστημα παραμένει στην κατοχή της Τουρκίας. Υπενθύμισε ότι η συζήτηση αυτή κρατά εδώ και περίπου μία δεκαετία, σημειώνοντας ότι με την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ επιχειρείται πλέον να κλείσει.
Ο Μπάρακ τόνισε ότι η Τουρκία διαθέτει ισχυρή αμυντική βιομηχανία, με σημαντική παρουσία στον τομέα των drones, ενώ ανέφερε ότι, όταν δεν μπορεί να προμηθευτεί αμερικανικά μαχητικά, στρέφεται σε άλλες λύσεις, όπως τα Eurofighter. Υπενθύμισε επίσης ότι η Άγκυρα συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αεροσκάφη που της ανήκαν παραμένουν αποθηκευμένα στις ΗΠΑ.
Αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική, λέγοντας ότι συζητήθηκαν ζητήματα που εκκρεμούσαν επί χρόνια και επιλύθηκαν τα περισσότερα. Όπως είπε, στο θέμα των S-400 απομένουν δύο σκέλη: η λειτουργικότητα, που έχει ήδη κλείσει, και η κατοχή του συστήματος, η οποία παραμένει πιο σύνθετη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι συνολικά το ζήτημα μπορεί να έχει λυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.