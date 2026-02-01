Ιταλία: Συνελήφθη 22χρονος για την επίθεση με σφυρί σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο
Ιταλία: Συνελήφθη 22χρονος για την επίθεση με σφυρί σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

Ο αστυνομικός παραμένει στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο

Ιταλία: Συνελήφθη 22χρονος για την επίθεση με σφυρί σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο
Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σήμερα το απόγευμα συνελήφθη ένας νέος 22 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους διαδηλωτές οι οποίοι χθες βράδυ, επιτέθηκαν σε αστυνομικό, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Τορίνο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε σε διαδίκτυο και τα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια, ο αστυνομικός δέχθηκε επίθεση με σφυρί και κλωτσιές, ενώ βρισκόταν στο έδαφος και είχε χάσει το κράνος του.

Ο αστυνομικός, 29 ετών, ονομάζεται Αλεσάντρο Καλίστα και -όπως διαβεβαίωσαν οι γιατροί- αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Παραμένει ακόμη στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο για να λάβει και την αναγκαία υποστήριξη από ψυχολόγους.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση που ανάρτησε η Τζόρτζια Μελόνι


