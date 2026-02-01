Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Ντόναλντ Τραμπ Καναδάς Κίνα

«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν με ουσιαστικό τρόπο αν ο Καναδάς προχωρήσει με την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με την Κίνα.

«Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στον Καναδά αν φέρει εις πέρας εμπορική συμφωνία με την Κίνα.
