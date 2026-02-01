Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα

«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος