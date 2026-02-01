Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα
«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν με ουσιαστικό τρόπο αν ο Καναδάς προχωρήσει με την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με την Κίνα.
«Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.
«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στον Καναδά αν φέρει εις πέρας εμπορική συμφωνία με την Κίνα.
«Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.
«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στον Καναδά αν φέρει εις πέρας εμπορική συμφωνία με την Κίνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα