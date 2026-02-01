Τραμπ για Ιράν: Διαπραγματεύονται σοβαρά, ελπίζω η συμφωνία να είναι αποδεκτή

Έχουμε πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, υπενθύμισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει μια κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που στη Μέση Ανατολή έχει συγκεντρωθεί ένας μεγάλος όγκος πλοίων και στρατιωτών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει πλήρως την πολεμική αντιπαράθεση.



Σε δηλώσεις του αργά το Σάββατο, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται σοβαρά και τονίζει ότι ελπίζει να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι αποδεκτή.



Απαντώντας, συγκεριμένα, σε ερώτημα δημοσιογράφου αν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια απάντηση.



Αλλά παράλληλα, δεν βγάζει από το τραπέζι την πολεμική σύγκρουση, αν και σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του, τις μετριάζει: «Έχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί. Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που θα είναι αποδεκτό», επισήμανε.



Σε άλλο ερώτημα, για τη δήλωση του υπουργού Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ότι αν οι ΗΠΑ αποσύρουν την επίθεση, αυτό θα ενθαρρύνει την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε: «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Αν μπορείτε να καταλήξετε σε μια ικανοποιητική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να το κάνετε. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν, αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά».