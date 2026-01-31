Ο άνθρωπος που υποβλήθηκε σε διπλή επέμβαση γνάθου: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του

Έγινε viral με εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες likes και μηνύματα

@zach.mp4_ i can't tell yall how much i wanna show this thing off now, compared to me being self conscious about it before surgery💀 ♬ Meddle About - sᴀɴᴛ

Απρόσμενη ήταν και η απήχηση που είχε η ιστορία του στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο με τη θεαματική αλλαγή πριν και μετά την επέμβαση, περίμενε να το δουν μόνο φίλοι του. Το βίντεο, όμως, ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές και συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes.Ο ίδιος τονίζει ότι συστήνει την επέμβαση, με την προϋπόθεση πως τα προβλήματα υγείας προέρχονται πράγματι από τη γνάθο. Όπως λέει, στάθηκε τυχερός, καθώς το πρόβλημα εντοπίστηκε σχετικά νωρίς στη ζωή του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αλλάξει όχι μόνο την εμφάνισή του, αλλά κυρίως την ποιότητα της ζωής του.