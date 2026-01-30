Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε τρεις τρομοκράτες» στη Ράφα

Ο ι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται καθημερινά ότι παραβιάζουν την εκεχειρία και ότι δεν έχουν τηρήσει το σύνολο των δεσμεύσεών τους βάσει της πρώτης φάσης του αμερικανικού σχεδίου