Ισραηλινός αξιωματούχος αποδέχτηκε τον αριθμό των 70.000 νεκρών στη Γάζα που δίνει η Χαμάς
Τα στοιχεία της παλαιστινιακής πλευράς έχουν κριθεί αξιόπιστα από τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ανώτερη πηγή ασφαλείας στο Ισραήλ δήλωσε ότι ο στρατός αποδέχεται ότι περισσότεροι από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μία αξιοσημείωτη αλλαγή στάσης από το Ισραήλ που είχε αμφισβητήσει τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.
Η πηγή ανέφερε σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων της Haaretz και των Times of Israel, ότι ο συνολικός αριθμός που έδωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβής, παρόλο που δεν μπόρεσαν να διαχωρίσουν πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι σκοτώθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα των μαχών.
Παρά ταύτα, αξιωματούχος του στρατού δήλωσε ότι οι δημοσιευμένες λεπτομέρειες δεν ανταποκρίνονται στα επίσημα στοιχεία των IDF. «Οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναφορά σχετικά με το θέμα αυτό θα γίνεται μέσω επίσημων και κανονικών διαύλων», δήλωσε.
Τα στοιχεία του υπουργείου έχουν κριθεί αξιόπιστα από τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναφέρονται ευρέως από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Ο -ως σήμερα- απολογισμός από την πλευρά των Παλαιστινίων είναι 71.660 νεκροί. Τουλάχιστον 492 Παλαιστίνιοι (και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες) έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025.
Το Ισραήλ αμφισβητουσε πάντα τα στοιχεία της Χαμάς, αναφέρει το BBC, και δήλωνε πριν από την εκεχειρία ότι είχαν σκοτωθεί 1.600 μέλη της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και άλλους 22.000 ενόπλους στον πόλεμο.
Οι IDF εκτιμούσαν ότι για κάθε νεκρό μαχητή είχαν σκοτωθεί δύο ή τρεις άμαχοι.
