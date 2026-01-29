Τραμπ: Νέος επικεφαλής της FED την επόμενη εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ FED

Τραμπ: Νέος επικεφαλής της FED την επόμενη εβδομάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είναι κοντά στην επιλογή του αντικαταστάτη του Τζερόμ Πάουελ

Τραμπ: Νέος επικεφαλής της FED την επόμενη εβδομάδα
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), Τζερόμ Πάουελ, την επόμενη εβδομάδα, τερματίζοντας εβδομάδες εικασιών σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ μετά τη λήξη της θητείας του Πάουελ τον Μάιο του 2026.

Αυτό γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια του πρώτου υπουργικού Συμβουλίου για το 2026 στον Λευκό Οίκο.

«Θα έπρπε να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

