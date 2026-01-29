H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Νέα επίθεση Τραμπ στον «πολύ αργό» Πάουελ της Fed: Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε χώρα
Xαρακτήρισε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ «ανόητο», σημειώνοντας ότι «ακόμα και αυτός παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, λέγοντάς τον ξανά «πολύ αργό» με αφορμή την απόφαση της Fed να μην προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι η διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα δεν δικαιολογείται από τα οικονομικά δεδομένα.
Επιπλέον, χαρακτήρισε τον Πάουελ «ανόητο», σημειώνοντας ότι «ακόμα και αυτός παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα έξοδα τόκων».
Τόνισε επίσης ότι, λόγω των δασμών, τεράστια χρηματικά ποσά εισρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να οδηγεί τη χώρα στο να διαθέτει τα χαμηλότερα επιτόκια παγκοσμίως.
Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρθηκε σε άλλες χώρες, σημειώνοντας ότι απολαμβάνουν χαμηλά επιτόκια και ισχυρή χρηματοπιστωτική εικόνα, κάτι που –όπως υποστήριξε– οφείλεται στη στήριξη και τον ρόλο των ΗΠΑ στη διεθνή οικονομία.
«Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά και καλοσυνάτα σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Με ένα απλό χτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να έρθουν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω ότι όλοι εκτιμούν, αν και πολλοί δεν το κάνουν, αυτό που έχει κάνει η μεγάλη μας χώρα για αυτούς» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι, παρά την επιβολή δασμών, πολλές από αυτές τις χώρες εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικά πλεονάσματα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Fed οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστική μείωση των επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί έχουν καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρότερες από κάθε άλλη χώρα. «Θα πρέπει να πληρώνουμε χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» συμπλήρωσε.
