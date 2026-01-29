Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο Νισέμι της Σικελίας καθώς συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατολίσθηση, που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια, δεν αναμένεται να διακοπεί - Το μέτωπο της κατολίσθησης ξεπερνά συνολικά τα τέσσερα χιλιόμετρα