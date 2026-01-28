Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Υπέρ μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ προωθεί σχήμα με τις έξι ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ
Ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ τάχθηκε υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων», τονίζοντας μάλιστα την ανάγκη για ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα.
Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή οικονομικά και στρατιωτικά, προκειμένου να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πολιτική δύναμη που διαμορφώνει τον κόσμο, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, αλλά προκειμένου να ανακοινωθούν και να εφαρμοστούν τέτοια οράματα στη νέα παγκόσμια αταξία, είναι απαραίτητες βαθύτερες μορφές συνεργασίας. Δεν υπάρχει γεωπολιτική επιρροή για την Ευρώπη χωρίς οικονομικό δυναμισμό», υπογράμμισε ο Μερτς μιλώντας την Τρίτη σε συνάντηση πολιτικών και επιχειρηματιών που διοργάνωσε η εφημερίδα Die Welt στο Βερολίνο.
Στην ίδια συνάντηση, ο σοσιαλδημοκράτης Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα για μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων». «Είναι ζωτικής σημασίας να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία και άλλους εταίρους θα προχωρήσουν μπροστά προκειμένου να καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο αυτόνομη», είπε.
Πρόσθεσε ότι δεν έχει ζήσει διεθνή κατάσταση πιο δραματική από τη σημερινή. «Πρέπει όμως να παραμείνουμε σίγουροι ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και να τα καταφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω αυτή την πεποίθηση», πρόσθεσε.
Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ακόμη ότι ενόψει της προσεχούς συνόδου κορυφής (12η Φεβρουαρίου) θα έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ολλανδία, με θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων. «Ως έξι μεγάλες οικονομίες στην Ευρώπη, μπορούμε να αποτελέσουμε κινητήρια δύναμη», επισήμανε.
Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι ο Κλινγκμπάιλ έχει απευθύνει επιστολή στους συγκεκριμένους ομολόγους του, στην οποία περιγράφει νέο σχήμα με τις έξι ισχυρότερες οικονομίες και στόχο την προώθηση προτεραιοτήτων για την ενίσχυση της κυριαρχίας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
«Προκειμένου να επιβιώσει σε μια όλο και πιο απρόβλεπτη γεωπολιτική κατάσταση, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο δυνατή και πιο ανθεκτική», σημείωσε στην επιστολή του ο Γερμανός υπουργός και πρόσθεσε ότι το «συνεχίζουμε ως έχει» απλώς δεν αποτελεί επιλογή.
Στην επιστολή αναπτύσσεται σχέδιο τεσσάρων σημείων, για την ένωση χρηματαγορών, την ενίσχυση του ευρώ, τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην άμυνα και την διασφάλιση πρώτων υλών. Ο υπουργός αναδεικνύει ταυτόχρονα τον διεθνή ρόλο του ευρώ ως «ασφαλούς λιμανιού» που βασίζεται στην προβλεψιμότητα και στο κράτος δικαίου και ζητά περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών για τις επενδύσεις στον αμυντικό τομέα, αναδεικνύοντας την άμυνα ως κορυφαία προτεραιότητα για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη.
