Το Ιράν θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες εχθρικές εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για πλήγματα, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
«Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, όπως είπε αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης και απείλησε με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
Το Ιράν θα θεωρήσει τις γειτονικές χώρες «εχθρικές» εάν «τα εδάφη τους, οι εναέριοι χώροι τους ή τα χωρικά ύδατά τους χρησιμοποιηθούν» για πλήγματα εναντίον της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ένας αξιωματικός των Ναυτικών Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
«Αυτό το μήνυμα εστάλη» στις χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, απειλώντας, σε περίπτωση επίθεσης, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σημαντικό σημείο διάπλου για τις ενεργειακές μεταφορές.
Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να ξέρουν πως «καθώς η ασφάλεια της σίτισής τους, της ενέργειάς τους και του εμπορίου τους διασφαλίζεται από αυτό το πέρασμα (…) εμείς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτήν την ασφάλεια σε ανασφάλεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.
