Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε ορισμένες εισαγωγές από τη Νότια Κορέα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τη Σεούλ για τη μη εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας και ανακοινώνει αύξηση δασμών σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα στο 25%, καταγγέλλοντας ότι η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ, μια κίνηση που θα επηρεάσει τις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων.
«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία, κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.
Οι κορυφαίες εξαγωγές της Νότιας Κορέας προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ημιαγωγούς και ηλεκτρονικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά σε τιμή λόγω των νέων υψηλών δασμών.
Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας από τη Σεούλ φαίνεται να οδήγησε στην απόφαση αυτή του Τραμπ για την επιβολή υψηλότερων δασμών.
Οι συνέπειες της αύξησης των δασμών για τη Νότια ΚορέαΗ Νότια Κορέα αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές ξένων αγαθών για τις ΗΠΑ, με αξία εισαγωγών 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.
Η εμπορική συμφωνία και η επίδρασή της στις εισαγωγές αυτοκινήτωνΗ απόφαση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ τον Ιούλιο για μια εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, η οποία είχε ως στόχο να αποτρέψει την αύξηση των δασμών από 10% σε 25% και να προσφέρει προνομιακούς δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων.
