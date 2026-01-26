Βίντεο: Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε σε γυναίκα που θέλησε να βγάλει σέλφι μαζί της στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Λεοπάρδαλη Κίνα Επίθεση Βίντεο

Βίντεο: Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε σε γυναίκα που θέλησε να βγάλει σέλφι μαζί της στην Κίνα

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το θύμα να είναι παγιδευμένο κάτω από τη λεοπάρδαλη στο βαθύ χιόνι

Βίντεο: Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε σε γυναίκα που θέλησε να βγάλει σέλφι μαζί της στην Κίνα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Γυναίκα σκιέρ δέχτηκε την επίθεση μιας λεοπάρδαλης του χιονιού στην Κίνα, στην προσπάθειά της να βγάλει μια σέλφι με το σπάνιο ζώο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά την επίθεση του άγριου ζώου στην περιοχή του χωριού Ταλάτ όπου βρίσκεται το παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO Keketuohai στην κομητεία Φουνιούν της βόρειας Κίνας, την περασμένη Παρασκευή.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το θύμα να είναι παγιδευμένο κάτω από τη λεοπάρδαλη στο βαθύ χιόνι, πριν τη βοηθήσουν να σηκωθεί, κρατώντας το πρόσωπό της γεμάτο αίματα.



Ήθελε να βγάλει σέλφι

Το περιστατικό συνέβη όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα το ζώο σε μια προσπάθεια να τραβήξει μια φωτογραφία μαζί του κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί την προηγούμενη μέρα από τις αρχές, αφού το ζώο είχε θεαθεί στην περιοχή, η σκιέρ πλησίασε σε απόσταση 3 μέτρων από το ζώο, αφού το εντόπισε στο χιόνι και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπόρεσε να βρει την κατάλληλη γωνία για να το φωτογραφίσει.

Το ζώο όρμησε πάνω στη γυναίκα και της δάγκωσε το πρόσωπο, πριν το διώξει ένας δάσκαλος του σκι που κουνούσε τα μπαστούνια του προς το ζώο.

Κλείσιμο
Η σκιέρ γλίτωσε από πιο σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στο κράνος της, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Την εντόπισαν τουρίστες

Η λεοπάρδαλη εντοπίστηκε από τουρίστες που έμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη μέρα, κοντά σε μια χορταριασμένη περιοχή, πιθανώς λόγω πείνας.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε: «Την είδαμε χθες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου έλαβε χώρα η επίθεση, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι η ίδια λεοπάρδαλη».

Προειδοποίηση από τις αρχές

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί πολλαπλές θεάσεις λεοπαρδάλεων στο Γεωπάρκο, δηλώνοντας:

«Πρόσφατα, έχει εντοπιστεί δραστηριότητα λεοπαρδάλεων στο Gem Valley, Keketuohai.

Οι λεοπαρδάλεις είναι μεγάλα αρπακτικά ζώα με έντονες επιθετικές τάσεις. Όταν περνάτε από αυτήν την περιοχή, παρακαλούμε να κινείστε γρήγορα και να μην καθυστερείτε.

Μην βγείτε από το όχημά σας και μην πλησιάσετε για να τραβήξετε φωτογραφίες, και μην περπατάτε ποτέ μόνοι σας στην γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο.

Η χώρα έχει περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού λεοπαρδάλεων του χιονιού, αλλά οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες, καθώς τα ζώα αυτά είναι γνωστά για τη ντροπαλή και αινιγματική τους φύση.

Είδος υπό προστασία

Ο Αμερικανός βιολόγος και περιβαλλοντολόγος Τζορτζ Σκάλερ είχε δηλώσει πριν την επίθεση σχετικά με το θέμα: «Δεν γνωρίζω ούτε ένα περιστατικό όπου μια χιονολεοπάρδαλη να επιτέθηκε και να σκότωσε ανθρώπους».

Το είδος, που σήμερα έχει χαρακτηριστεί ως ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Μογγολίας.

Η έρευνα για την επίθεση της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης