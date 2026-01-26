Έκλεισε η εμπορική συνθήκη ΕΕ και Ινδίας, γιατί την αποκαλούν «μητέρα όλων των συμφωνιών»

Κλείσιμο

Here are the highlights from the Republic Day celebrations 2026. May we always keep strengthening Constitutional values and realise the dream of a Viksit Bharat. pic.twitter.com/Hm1t3JiYLo — Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που διαπραγματεύονταν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ανακοίνωσαν την Δευτέρα αξιωματούχοι της ινδικής κυβέρνησης.Η Ινδία αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά για βασικά ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως, σε αντάλλαγμα για ευκολότερεςΟι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συνάψουν συμφωνία για τη«Οι επίσημες διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να ανακοινώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση» των συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής της Τρίτης, δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Ρατζές Αγκραβάλ στο AFP.«Οι τελικές διαπραγματεύσεις ήταν εστιασμένες και καρποφόρες, και τώρα είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε σε αυτή την ιστορική εμπορική συμφωνία», δήλωσε ανώνυμα τη Δευτέρα αξιωματούχος της ΕΕ. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή τη Δευτέρα, εστιάζοντας σε μερικά σημεία διαφωνίας, όπως ο, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις.Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία ως «τη».Το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών έφτασε τα, σημειώνονταςτην τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ. Σε περίπου 60 δισ. ευρώ ανέρχεται το εμπόριο υπηρεσιών.Στο Νέο Δελχί βρίσκονται εξάλλου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ως επίτιμοι καλεσμένοι στην παρέλαση για την Ημέρα της Δημοκρατίας της Ινδίας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολούθησαν στρατιωτική παρέλαση μαζί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.«Η ΕΕ αναμένεται να αποκτήσει το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης που έχει ποτέ παραχωρηθεί σε εμπορικό εταίρο στην παραδοσιακά προστατευόμενη ινδική αγορά», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Κυριακή, προσθέτοντας ότι αναμένει να διπλασιαστούν οι εξαγωγές προς την Ινδία.Η ΕΕ θεωρεί την Ινδία, την πιο πολυάνθρωπη χώρα του κόσμου, ως σημαντική αγορά για το μέλλον. Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντική πηγή της τεχνολογίας και των επενδύσεων που χρειάζεται επειγόντως για να αναβαθμίσει γρήγορα τις υποδομές του και να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.