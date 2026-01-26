Φυλάκιση από την ηλικία των 13 ετών προωθεί η σουηδική κυβέρνηση, αντιδράσεις για το νομοσχέδιο
Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα καταθέσει ένα νομοσχέδιο που θα προβλέπει τη μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης ανηλίκων από τα 15 στα 13 έτη για σοβαρά παραπτώματα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή ποινών κάθειρξης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πολλές αρχές, ιδίως η αστυνομία, οι σωφρονιστικές υπηρεσίες και οι εισαγγελείς, αντιτίθενται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται για μια «γενική μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης», διαβεβαίωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πρόκειται να την μειώσουμε για τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως τους φόνους, τις απόπειρες φόνου, τις βομβιστικές επιθέσεις με επιβαρυντική περίσταση, τα εγκλήματα με τη χρήση όπλων και τους βιασμούς, όλα με επιβαρυντικές περιστάσεις», συμπλήρωσε ο Στρέμερ.

Η Σουηδία δίνει μάχη εδώ και δέκα χρόνια προκειμένου να ανακόψει την αναζωπύρωση της βίας που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, η οποία οφείλεται κυρίως σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών και στη μάχη για τον έλεγχο της αγοράς των ναρκωτικών.

Τα δίκτυα στρατολογούν έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων κάτω των 15 ετών προκειμένου να διαπράξουν βομβιστικές και ένοπλες επιθέσεις, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν με ποινές κάθειρξης στην περίπτωση που συλληφθούν.

Μια έρευνα, που διεξήχθη έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2025, πρότεινε τη μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης στα 14 έτη. Όμως, τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μειώσει το όριο στα 13 έτη και να αποστείλει το νομοσχέδιο σε 126 αρχές και οργανισμούς στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης.

Η πλειονότητα των ερωτώμενων επέκρινε το σχέδιο ή το απέρριψε κατηγορηματικά. Η αστυνομία εκτιμά πως η μείωση του ορίου ηλικίας ποινικής ευθύνης ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει «στην εμπλοκή πολύ μικρότερων παιδιών, σε σύγκριση με σήμερα, στα εγκληματικά δίκτυα».

Άλλοι υπογράμμισαν πως το σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι εφοδιασμένο προκειμένου να υποδεχθεί τόσο νέους παραβάτες και ότι αυτό θα έθετε τον κίνδυνο υπονόμευσης των δικαιωμάτων των παιδιών.

«Βρισκόμαστε σε μια επείγουσα κατάσταση. Τα μέτρα που λαμβάνουμε πρέπει να αντανακλούν τη σοβαρότητα της κατάστασης», υποστήριξε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση, για μια περιορισμένη διάρκεια 5 ετών σε πρώτη φάση, εξήγησε.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο νομοθετικό Συμβούλιο της Σουηδίας, που εξετάζει τα νομοσχέδια τα οποία η κυβέρνηση σκοπεύει να παρουσιάσει. Ο Στρέμερ αναμένει πως θα τεθεί σε ισχύ αυτό το καλοκαίρι.
