Συνεδριάζουν αύριο οι υπουργοί Οικονομικών της G7 για σπάνιες γαίες και Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
G7 Σύνοδος G7 Σπάνιες Γαίες Τηλεδιάσκεψη Πόλεμος στην Ουκρανία

Συνεδριάζουν αύριο οι υπουργοί Οικονομικών της G7 για σπάνιες γαίες και Ουκρανία

Με τηλεδιάσκεψη και έπειτα από πρωτοβουλία της Γαλλίας η συνεδρίαση των υπουργών

Συνεδριάζουν αύριο οι υπουργοί Οικονομικών της G7 για σπάνιες γαίες και Ουκρανία
Σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της G7 προβλέπεται να διεξαχθεί αύριο, Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία θα αφορά κυρίως την εξασφάλιση των προμηθειών σε σπάνιες γαίες, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλία, η οποία ασκεί φέτος την προεδρία της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών παγκοσμίως.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ «θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Γαλλίας στο πλαίσιο αυτής της προεδρίας», ανέφερε το υπουργείο του σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης τη διασφάλιση των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε σπάνιες γαίες», διευκρίνισε.

Επίσης θα θιγούν «η συνέχιση της υποστήριξης στην Ουκρανία», όπως και «η απορρόφηση παγκόσμιων ανισορροπιών και η δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τις διεθνείς συμπράξεις».

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα θα μετάσχουν στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.

Αυτή, η οποία αρχικά προβλεπόταν για τις 21 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε λόγω της διεξαγωγής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία, και θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε την Παρασκευή ότι η G7 θα πρέπει «να παραμείνει τόπος ειλικρινούς διαλόγου», μολονότι «αυτό δεν είναι εύκολο κάθε μέρα» απέναντι σε «μια παγκόσμια τάξη που κινδυνεύει να ανατραπεί».

Στις 12 Ιανουαρίου, σύνοδος εργασίας για τα κρίσιμης σημασίας μέταλλα είχε συγκεντρώσει στην Ουάσινγκτον τις χώρες της G7, όπως και το Μεξικό, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία. «Ορισμένα μέτρα» συζητήθηκαν εκεί, μεταξύ των οποίων αυτό για μια κατώτατη τιμή για ορισμένες σπάνιες γαίες, σύμφωνα με τον Ρολάν Λεσκίρ.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης