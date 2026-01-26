ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες στην Αττική, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες - Χάρτης Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας

Ροντρίγκες: Φτάνει πια με τις διαταγές της Ουάσιγκτον
ΚΟΣΜΟΣ
Ντέλσι Ροντρίγκες Ντόναλντ Τραμπ Βενεζουέλα

Ροντρίγκες: Φτάνει πια με τις διαταγές της Ουάσιγκτον

«Είναι οι πολιτικοί στη Βενεζουέλα αυτοί που επιλύσουν τις διαφορές μας και τις εσωτερικές συγκρούσεις μας. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ροντρίγκες: Φτάνει πια με τις διαταγές της Ουάσιγκτον
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες κάλεσε χθες Κυριακή τις ΗΠΑ να πάψουν να αναμιγνύονται στα πολιτικά πράγματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ωστόσο διαμηνύσει πως εννοεί να κυβερνά εξ αποστάσεως, υπαγορεύοντας αποφάσεις.

«Φτάνει με τις διαταγές της Ουάσιγκτον σε πολιτικούς στη Βενεζουέλα. Είναι οι πολιτικοί στη Βενεζουέλα αυτοί που επιλύσουν τις διαφορές μας και τις εσωτερικές συγκρούσεις μας. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις», ανέφερε η κυρία Ροντρίγκες σε μήνυμα που απηύθυνε σε εργαζόμενους στον τομέα του πετρελαίου στην πολιτεία Ανσοάτεγκι (ανατολικά).

«Έχει στοιχίσει πολύ ακριβά σε αυτή τη δημοκρατία το ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φασισμού και του εξτρεμισμού στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προσωρινή αρχηγός του κράτους την 5η Ιανουαρίου, δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε θεαματική επιχείρηση στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας. Μετά την επιχείρηση αυτή, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να υπαγορεύει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Έκτοτε, υπό αμερικανική πίεση, υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προώθησε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως για τους υδρογονάνθρακες, αποφυλάκισε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες την αντιπολίτευση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος--χωρίς να ξεκαθαρίσει την ημερομηνία--ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να απευθύνει πρόσκληση στην κ. Ροντρίγκες να επισκεφτεί την Ουάσιγκτον, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή της με τον κ. Τραμπ και τα επαινετικά σχόλια του αμερικανού προέδρου γι’ αυτήν.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης