Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα IDF Νεκροί Παλαιστίνη

Άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη drone στην ταράτσα πολυόροφου κτηρίου

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στη λωρίδα της Γάζας, ενώ ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε άλλους τέσσερις στην πόλη της Γάζας, ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ανατολικά της συνοικίας Τούφα στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ενώ ένας 41χρονος σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, έγινε γνωστό από γιατρούς.

Νωρίτερα διασώστες είχαν δηλώσει πως ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη στη στέγη πολυώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερις άμαχοι που βρίσκονταν σε γειτονικό δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για τα επεισόδια αυτά.

Συνάντηση Νετανιάχου με Κούσνερ και Γουτίκοφ

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν χθες, Σάββατο, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Γουίτκοφ.


«Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία που έχει το να συνεχισθεί η συνεργασία σε όλα τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα», έγραψε ο Γουίτκοφ στο X.
