Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά, βίντεο
Άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη drone στην ταράτσα πολυόροφου κτηρίου
Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στη λωρίδα της Γάζας, ενώ ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε άλλους τέσσερις στην πόλη της Γάζας, ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.
Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ανατολικά της συνοικίας Τούφα στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ενώ ένας 41χρονος σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, έγινε γνωστό από γιατρούς.
Νωρίτερα διασώστες είχαν δηλώσει πως ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη στη στέγη πολυώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερις άμαχοι που βρίσκονταν σε γειτονικό δρόμο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για τα επεισόδια αυτά.
🟦 REPORT: TWO KILLED IN GAZA DRONE STRIKE; IDF SILENT— Mossad Commentary (@MOSSADil) January 25, 2026
Hamas claims two people were killed and several wounded in an Israeli drone strike in Gaza City’s eastern Tuffah neighborhood.
The Israel Defense Forces has not commented. It has previously said such strikes respond to… pic.twitter.com/5Mu6FeMvgs
Συνάντηση Νετανιάχου με Κούσνερ και ΓουτίκοφΟι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν χθες, Σάββατο, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Γουίτκοφ.
Yesterday, a U.S. delegation including Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, Senior Advisor Aryeh Lightstone, and White House advisor Josh Gruenbaum met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. The discussion focused on the continued progress and implementation planning for…— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 25, 2026
«Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία που έχει το να συνεχισθεί η συνεργασία σε όλα τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα», έγραψε ο Γουίτκοφ στο X.
