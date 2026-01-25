Μητέρα τριών παιδιών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της στην Ισπανία

Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Την άτυχη γυναίκα βρήκε σε λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι της γείτονας, τον ειδοποίησαν τα παιδιά του θύματος
Μέχρι θανάτου μαχαιρώθηκε μια 33χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών μέσα στο σπίτι της στην Ισπανία, με τον πρώην σύντροφό της να κρατείται ως ύποπτος. Σύμφωνα με την Mirror, η Βικτόρια Χαρτ βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της σε προάστιο της Μάλαγα μέσα σε μια λίμνη αίματος.
Η 33χρονη φέρεται να είχε μετακομίσει από την Βρετανία στην Ισπανία μερικούς μήνες πίσω κι είχε στήσει μια δική της επιχείρηση δουλεύοντας ως αισθητικός και κομμώτρια. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 33χρονη μόλις είχε χωρίσει από έναν σύντροφο που είχε, με τον οποίο το τελευταίο διάστημα υπήρχε αρκετή ένταση.
Το στυγερό έγκλημα έγινε γνωστό όταν τα δύο της παιδιά, ένα αγοράκι και δίδυμα κοριτσάκια ηλικίας 11 και 7 ετών αντίστοιχα βγήκαν πανικόβλητα και τρέχοντας από την κατοικία τους, για να ενημερώσουν τους γείτονες.
British mum ‘stabbed to death by ex in Spain’ before ‘son, 11, fled to call for help’— Newsdailyonline (@Newsdailyng1) January 25, 2026
A British mum-of-three has allegedly been stabbed to death by her ex-partner at her home in Spain.
Victoria Hart’s 11-year-old son reportedly fled to call for help after his mum was attacked, pic.twitter.com/J7X97qQ4uK
Δίπλα ήταν το κουζινομάχαιροΌπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μπαίνοντας στο σπίτι, ένας γείτονας που έμενε σε διπλανό σπίτι, βρήκε τη σορό της άτυχης γυναίκας, ενώ δίπλα της υπήρχε πεταμένο ένα κουζινομάχαιρο.
Η 33χρονη φέρεται να είχε μετακομίσει από την Βρετανία στην Ισπανία μερικούς μήνες πίσω κι είχε στήσει μια δική της επιχείρηση δουλεύοντας ως αισθητικός και κομμώτρια. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 33χρονη μόλις είχε χωρίσει από έναν σύντροφο που είχε, με τον οποίο το τελευταίο διάστημα υπήρχε αρκετή ένταση.
Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να είχει εγγραφεί στην πλατφόρμα VioGen που έχει θεσπίσει το ισπανικό κράτος από το 2007 για περιπτώσεις θυμάτων έμφυλης βίας.
Μάλιστα, η τοπική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψή του ως υπόπτου για το έγκλημα χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
‘We’re not protected!’: Brits and locals ‘broken’ over murder of Victoria Hart to protest in Malaga on Monday https://t.co/WPq97PdLvJ @thespanisheye pic.twitter.com/eJw0U1EJLZ— The Spanish Eye (@thespanisheye) January 25, 2026
Σημειώνεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών.
Η είδηση του θανάτου της 33χρονης προκάλεσε έντονη θλίψη σε γνωστούς και φίλους της με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι πολλά. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για μια καλή μητέρα κι έναν υπέροχο άνθρωπο που θα τους λείψει πολύ.
«Είμαι συντετριμμένη. Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αυτά τα καημένα τα παιδιά. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Σου Χαρτ και σε όλη την οικογένεια. Η Βικτόρια θα μας λείψει πολύ». έγραψε μια φίλη της.
«Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί»
Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Δεν υπάρχουν λέξεις σε αυτόν τον κόσμο που να μπορούν να περιγράψουν έναν όμορφο άνθρωπο, μια σπουδαία μητέρα, μια σπουδαία φίλη. Βικτόρια Χαρτ, θα μας λείψεις. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μου. Θα μου λείψεις περισσότερο από όσο θα πίστευε κανείς σε αυτόν τον κόσμο».
«Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τόσο τέλειοι όσο η Βικτόρια Χαρτ», έγραψε ένας άλλος.
Η νεκροψία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα. Ο ύποπτος πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αύριο, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι πιθανό να τεθεί υπό κράτηση εν αναμονή της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας.
Ένας εκπρόσωπος της Πολιτοφυλακής στη Μάλαγα δήλωσε: «Η Πολιτοφυλακή διερευνά τον θάνατο μιας γυναίκας στο Αλχαουρίν ελ Γκράντε. Ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη ως ο φερόμενος ως δολοφόνος».
Καταδικάζει την πράξη η τοπική κοινότητα
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλχαουρίν ελ Γκράντε κήρυξε τη Δευτέρα επίσημη ημέρα πένθους και δήλωσε: «Το δημοτικό συμβούλιο θα ήθελε να μεταφέρει τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας στην οικογένεια και τους φίλους του θύματος, καθώς και την απόλυτη απόρριψη και καταδίκη αυτής της πράξης έμφυλης βίας, μιας κοινωνικής μάστιγας που παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οποία πρέπει να εξαλείψουμε με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας».
Σημειώνεται πάντως ότι αύριο τοπικοί φορείς και σύλλογοι αναμένεται να προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα κρούσματα εγκληματικότητας στην περιοχή, καθώς όπως υποστηρίζουν νιώθουν απροστάτευτοι
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
