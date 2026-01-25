«Αδύνατο να συζητήσουμε με την Κάλλας, περιμένουμε απλώς... να φύγει», λέει ο Πεσκόφ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Πεσκόφ Κρεμλίνο Κάγια Κάλλας Ευρωπαϊκή Ένωση Χρυσός Θόλος

«Αδύνατο να συζητήσουμε με την Κάλλας, περιμένουμε απλώς... να φύγει», λέει ο Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο παρακολουθεί τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» σε σχέση με τη Γροιλανδία

«Αδύνατο να συζητήσουμε με την Κάλλας, περιμένουμε απλώς... να φύγει», λέει ο Πεσκόφ
11 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας και έτσι η Μόσχα απλώς θα περιμένει να φύγει από τη θέση της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της, ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν και τα σχόλιά του δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία.

«Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιών απειλών θα σχεδιαστεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης