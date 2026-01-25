Στη Βρετανία δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI
ΚΟΣΜΟΣ
FBI Βρετανία Αστυνομία

Στη Βρετανία δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην αστυνόμευση από το 1829 – Ρόλος-κλειδί στην αντιμετώπιση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος

Στη Βρετανία δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τη δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service – NPS), η οποία περιγράφεται ως ένα «βρετανικό FBI», ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας. Η νέα υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα τις αλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της βρετανικής αστυνόμευσης από τη δημιουργία της πρώτης οργανωμένης αστυνομικής δύναμης στη χώρα, το 1829.

«Το σημερινό μοντέλο αστυνόμευσης σχεδιάστηκε για έναν άλλον αιώνα», επισημαίνει η Μαχμούντ σε δελτίο Τύπου. «Θα δημιουργήσουμε μια νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, ένα βρετανικό FBI», αναφέρει, παρομοιάζοντας τη νέα δομή με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντιτρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα στον πυρήνα της NPS

Η νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά από διαφορετικές υπηρεσίες.

Όπως τονίζεται, η ίδρυση της NPS θα επιτρέψει στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και πόρους στην καθημερινή εγκληματικότητα που πλήττει τις τοπικές κοινότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και οι κλοπές σε καταστήματα.

Αλλαγή στην κορυφή της αστυνομικής ιεραρχίας

Σύμφωνα με το σχέδιο μεταρρύθμισης, επικεφαλής της νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας θα είναι ο ανώτατος αστυνομικός αξιωματούχος της Βρετανίας. Μέχρι σήμερα, τον ρόλο αυτό κατείχε ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, κάτι που αναμένεται να αλλάξει με την εφαρμογή της νέας δομής.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συγκεντρωτική αυτή δομή θα ενισχύσει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία των αστυνομικών αρχών σε εθνικό επίπεδο.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης