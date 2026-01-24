Τύμπανα πολέμου ξανά στην Τεχεράνη: Πιο πιθανή από ποτέ μια αμερικανική επίθεση, σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ, λένε ιρανικά μέσα ενημέρωσης

🚨🌎🇺🇸 US WARSHIP FLEET MOVES TOWARDS IRAN



A U.S. naval task force led by the USS Abraham Lincoln is sailing through the Gulf of Oman toward the Middle East. The positioning is deliberate and signals rising tension as Washington places assets closer to Iran. pic.twitter.com/gGlno4C4ng — British Intel (@TheBritishIntel) January 23, 2026

Ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων

Το Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke — USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr. — τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk. Η αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F-35C.«Έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση για κάθε ενδεχόμενο, έχουμε έναν μεγάλο στόλο που πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν. Προτιμώ να μην δω τίποτα να συμβαίνει, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος εν πτήσει προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, είχε προειδοποιήσει το Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος, ότι αν χρειαστεί οι ΗΠΑ θα παρέμβουν.Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.