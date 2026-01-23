Αγνοούνται δίδυμα κοριτσάκια μετά από ανατροπή πλοιαρίου με μετανάστες στη Λαμπεντούζα
ΚΟΣΜΟΣ
Τυνησία Λαμπεντούζα Μετανάστες

Αγνοούνται δίδυμα κοριτσάκια μετά από ανατροπή πλοιαρίου με μετανάστες στη Λαμπεντούζα

Η μητέρα των κοριτσιών, μαζί με άλλους 60 μετανάστες διασώθηκε όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στο ιταλικό νησί

Αγνοούνται δίδυμα κοριτσάκια μετά από ανατροπή πλοιαρίου με μετανάστες στη Λαμπεντούζα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δίδυμα κοριτσάκια ηλικίας ενός έτους αγνοούνται, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν μαζί με πολλούς άλλους μετανάστες έπεσε σε θύελλα, ενώ προσπαθούσε να φτάσει από την Τυνησία στη Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στο ιταλικό νησί.

«Εξαιρετικά άσχημες καιρικές συνθήκες»

«Δύο δίδυμες αδελφές ηλικίας ενός έτους αγνοούνται και ένας ενήλικος άνδρας πέθανε» αφού έφτασε το πλοιάριο στη Λαμπεντούζα, αναφέρει η οργάνωση η οποία παρέχει βοήθεια στους διασωθέντες.

Οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων είναι 22 ασυνόδευτοι ανήλικοι και δύο παιδιά, «αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, που επιδεινώθηκαν από το πέρασμα της θύελλας Χάρι», εξήγησε.

Οι μετανάστες αφηγήθηκαν ότι αναχώρησαν από την Τυνησία και βίωσαν θαλασσοταραχή επί τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η σωματική και ψυχολογική κατάστασή τους είναι «σοβαρή», σύμφωνα με τη Save the Children.

Η κεντρική Μεσόγειος θεωρείται η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός του κόσμου για τους μετανάστες από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

«Να ανοίξουν τακτικοί και ασφαλείς δρόμοι»

«Λόγω έλλειψης ασφαλών θαλάσσιων οδών, εκείνοι που αναζητούν ένα μέλλον στην Ευρώπη διαπλέοντας τη Μεσόγειο εξακολουθούν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, σε επικίνδυνα, συχνά θανατηφόρα ταξίδια, όπως δείχνουν οι περισσότεροι από 33.300 νεκροί ή αγνοούμενοι στη θάλασσα από το 2024», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Save the Children, κάνοντας για άλλη μια φορά έκκληση «να ανοίξουν τακτικοί και ασφαλείς δρόμοι προς την Ευρώπη» και να εφαρμοστεί ένα «συντονισμένο σύστημα έρευνας και διάσωσης» στη Μεσόγειο.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων και παιδιών, που συνεχίζεται εδώ και χρόνια», είπε η Τζόρτζια Ντ’Ερίκο, η διευθύντρια διεθνών σχέσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης