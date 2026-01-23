Αλώβητη από δύο προτάσεις μομφής για τον προϋπολογισμό βγήκε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση
Η επιβίωση της κυβέρνησης θεωρούνταν αναμενόμενη, καθώς τα κόμματα των άκρων στη Γαλλία - που κατέθεσαν τις προτάσεις μομφής - δεν διαθέτουν από κοινού επαρκή αριθμό βουλευτών για να την ανατρέψουν
Η κυβέρνηση της Γαλλίας κατάφερε να βγει αλώβητη την Παρασκευή από δύο προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν με αφορμή τα δημοσιονομικά της σχέδια, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την οριστική υιοθέτηση κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, έπειτα από μήνες πολιτικής αβεβαιότητας και παρατεταμένου κοινοβουλευτικού αδιεξόδου.
Η πρόταση μομφής που κατέθεσε η άκρα αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας συγκέντρωσε 269 ψήφους, αριθμός που υπολείπεται κατά 19 ψήφους από το όριο που απαιτείται για την ανατροπή της κυβέρνησης. Αντίστοιχα, η πρόταση της άκρας Δεξιάς του Εθνικού Συναγερμού έλαβε τη στήριξη μόλις 142 βουλευτών, καταγράφοντας σαφώς μικρότερη απήχηση στο κοινοβούλιο.
Οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί επιχείρησαν να ρίξουν την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά την απόφασή του να αξιοποιήσει συνταγματικό μηχανισμό προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, καθώς οι βουλευτές δεν κατόρθωσαν να εγκρίνουν εγκαίρως δημοσιονομικό σχέδιο πριν από το τέλος του 2025.
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, επιτρέπει στην κυβέρνηση να υιοθετεί νομοθετήματα χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, παρέχοντας ωστόσο στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να απαντήσει με κατάθεση πρότασης μομφής. Ο Λεκορνί ενεργοποίησε το άρθρο αυτό την Τρίτη, προκειμένου να περάσει το σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά την αύξηση των κρατικών εσόδων, και αναμένεται να το χρησιμοποιήσει εκ νέου την Παρασκευή για την τελική ενότητα που αφορά τις δημόσιες δαπάνες.
Η επιβίωση της κυβέρνησης θεωρούνταν αναμενόμενη, καθώς τα κόμματα των άκρων στη Γαλλία δεν διαθέτουν από κοινού επαρκή αριθμό βουλευτών για να την ανατρέψουν. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι, έχοντας λειτουργήσει επανειλημμένα ως ρυθμιστικός παράγοντας κατά τη διάρκεια της θητείας του Λεκορνί, επέλεξαν να μην στηρίξουν τις προτάσεις μομφής, μετά τις τελευταίας στιγμής δημοσιονομικές παραχωρήσεις που τους προσέφερε ο πρωθυπουργός.
Η Γαλλία βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και διεθνείς θεσμούς, προκειμένου να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο ανήλθε στο 5,4% του ΑΕΠ το περασμένο έτος, καθώς και το δημόσιο χρέος, που σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις αναμένεται να φτάσει το 118,2% του ΑΕΠ το 2026. Παράλληλα, η χώρα τελεί υπό καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο προϋπολογισμός του 2026 που τίθεται πλέον σε εφαρμογή προβλέπει έλλειμμα 5% του ΑΕΠ, με το Παρίσι να έχει δεσμευθεί ότι θα το μειώσει κάτω από το όριο του 3%, όπως απαιτούν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
