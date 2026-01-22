Το κοινοβούλιο της Αλβανίας αποφάσισε την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Έντι Ράμα

Το κοινοβούλιο της Αλβανίας αποφάσισε την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

«Πράξη καλής θέλησης» και «ειδική τιμή» χαρακτήρισε την απόφαση ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα

Το κοινοβούλιο της Αλβανίας αποφάσισε την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Αλβανοί βουλευτές ενέκριναν απόψε την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθεί η χώρα στο Συμβούλιο Ειρήνης, την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε «πράξη καλής θέλησης» και «ειδική τιμή» την ένταξη της Αλβανίας σε αυτό το Συμβούλιο που, όπως είπε, θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία

Η πρόταση πέρασε με 110 ψήφους υπέρ, επί συνόλου 140 βουλευτών. Ο Ράμα είπε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας, σχολιάζοντας μια δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ από το Νταβός.

Το γειτονικό Κόσοβο, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ αφού η Ουάσινγκτον στήριξη την ανεξαρτητοποίησή του από τη Σερβία το 2008, εντάχθηκε επίσης στο Συμβούλιο.

Η απερχόμενη κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφώνησε επίσης να ενταχθεί η χώρα και το κοινοβούλιο αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, εξελέγη Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα στο Συμβούλιο.

Συμμετέχουν επίσης Βουλγαρία και Ουγγαρία 

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία είναι οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα, η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν τον ιδρυτικό Χάρτη του Συμβουλίου, τουλάχιστον προς το παρόν. Το Παρίσι θεωρεί ότι ορισμένα από τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι αντίθετα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ενώ η Βρετανία ανησυχεί για την ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην πρωτοβουλία.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης